Переговоры Трампа и Путина начались на Аляске, видео

Как известно, президент США Дональд Трамп и Путин встретились в городе Анкоридж (штат Аляска).
Вскоре начались их переговоры.
Трамп и Путин не стали отвечать на вопросы журналистов.
В сети опубликовали короткое видео, а журналистов попросили покинуть помещение.
Как известно, переговоры состоятся в формате «три на три». В них принимают участие государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Виткофф.
Путина сопровождают глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник по внешней политике Юрий Ушаков.
Лозунг саммита — «В стремлении к миру» (Pursuing Peace).
Ранее Дональд Трамп заявил, что может досрочно покинуть переговоры с Путиным, если встреча пойдет не по плану.
