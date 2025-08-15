Переговоры Трампа и Путина начались на Аляске, видео

Опубликовали первые кадры с места переговоров.

Фото: Reuters

Как известно, президент США Дональд Трамп и Путин встретились в городе Анкоридж (штат Аляска).

Вскоре начались их переговоры.

Трамп и Путин не стали отвечать на вопросы журналистов.

В сети опубликовали короткое видео, а журналистов попросили покинуть помещение.

Как известно, переговоры состоятся в формате «три на три». В них принимают участие государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Виткофф.

Путина сопровождают глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник по внешней политике Юрий Ушаков.

Лозунг саммита — «В стремлении к миру» (Pursuing Peace).

Ранее Дональд Трамп заявил, что может досрочно покинуть переговоры с Путиным, если встреча пойдет не по плану.

