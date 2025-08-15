Трамп и Путин встретились на Аляске, видео

Дональд Трамп и Путин встретились в городе Анкоридж.

Фото: sky.com

Президент США Дональд Трамп и Путин встретились в городе Анкоридж (штат Аляска). Видео встречи опубликовало издание «Радио Свобода» и американские СМИ.

Они встретились на красной дорожке в аэропорту, пожали друг другу руки и сели в машину, отправившись на место переговоров.

Как известно, переговоры состоятся в формате «три на три». В них примут участие государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Виткофф.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил CNN, что Путина будут сопровождать глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник по внешней политике Юрий Ушаков.

Лозунг саммита — «В стремлении к миру» (Pursuing Peace).

.@POTUS departs for the Arctic Warrior Event Center, where discussions with Russian President Vladimir Putin will take place pic.twitter.com/Kp7YFMZCFx — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 15, 2025

Ранее Дональд Трамп заявил, что может досрочно покинуть переговоры с Путиным, если встреча пойдет не по плану.

Ранее в Белом доме раскрыли состав делегации, которая прибудет с Трампом на Аляску.

.@POTUS greets Russian President Vladimir Putin at their historic Alaska Summit pic.twitter.com/lc3klJso84 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 15, 2025

