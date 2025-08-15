Практика судів
Трамп та Путін зустрілись на Алясці, відео

22:20, 15 серпня 2025
Дональд Трамп та Путін зустрілись в місті Анкоридж.
Фото: sky.com
Президент США Дональд Трамп та Путін зустрілись в місті Анкоридж (штат Аляска). Відео зустрічі оприлюднило видання «Радіо Свобода» та американські ЗМІ.

Вони зустрілися на червоній доріжці в аеропорту, потиснули один одному руки та сіли до автівки, вирушивши на місце переговорів. 

Як відомо, переговори відбудуться у форматі «три на три». У них візьмуть участь державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Трампа Стів Віткофф.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив CNN, що Путіна супроводжуватимуть голова МЗС РФ Сергій Лавров та помічник із зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Гасло саміту — «У прагненні до миру» (Pursuing Peace).

Раніше Дональд Трамп заявив, що може достроково залишити переговори із Путіним, якщо зустріч піде не за планом.

Раніше у Білому домі розкрили склад делегації, яка прибуде з Трампом на Аляску.

