Трамп та Путін зустрілись на Алясці, відео

Дональд Трамп та Путін зустрілись в місті Анкоридж.

Фото: sky.com

Президент США Дональд Трамп та Путін зустрілись в місті Анкоридж (штат Аляска). Відео зустрічі оприлюднило видання «Радіо Свобода» та американські ЗМІ.

Вони зустрілися на червоній доріжці в аеропорту, потиснули один одному руки та сіли до автівки, вирушивши на місце переговорів.

Як відомо, переговори відбудуться у форматі «три на три». У них візьмуть участь державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Трампа Стів Віткофф.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив CNN, що Путіна супроводжуватимуть голова МЗС РФ Сергій Лавров та помічник із зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Гасло саміту — «У прагненні до миру» (Pursuing Peace).

.@POTUS greets Russian President Vladimir Putin at their historic Alaska Summit pic.twitter.com/lc3klJso84 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 15, 2025

.@POTUS departs for the Arctic Warrior Event Center, where discussions with Russian President Vladimir Putin will take place pic.twitter.com/Kp7YFMZCFx — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 15, 2025

Раніше Дональд Трамп заявив, що може достроково залишити переговори із Путіним, якщо зустріч піде не за планом.

Раніше у Білому домі розкрили склад делегації, яка прибуде з Трампом на Аляску.

