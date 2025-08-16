Трамп з Путіним провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики

Під час пресконференції Трампа з Путіним не озвучили подальших конкретних дій.

За результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі (штат Аляска) президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію.

Путін заявив, що домовленості на Алясці стануть опорною точкою для рішення. Він висловив упевненість, що війни в Україні не було б, якби Трамп у той момент був президентом США.

За словами Путіна, до завершення війни в Україні вдасться дійти «чим швидше, тим краще».

Президент США Дональд Трамп повідомив, що зателефонує Президенту України Володимиру Зеленському та колегам по НАТО, щоб поінформувати про зміст зустрічі з Путіним. За його словами, деякі моменти погоджені, є хороший шанс на домовленості щодо решти. Однак під час переговорів були спірні моменти. Як він зазначив, окремі були дуже спірними.

Після пресконференції журналісти не змогли поставити запитання — лідери залишили конференцію без додаткових коментарів.

Пізніше в Білому домі повідомили, що робочий обід Путіна і Трампа був скасований. Очільник США після пресконференції повертається до Вашингтону.

Нагадаємо, Білий дім назвав зустріч Трампа і Путіна на Алясці «історичною».

Додамо, під час зустрічі Трампа та Путіна над їхніми головами пролетіли винищувачі F-35 та бомбардувальник-«невидимка» B-2.

