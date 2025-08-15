Під час зустрічі Трампа та Путіна над їхніми головами пролетіли винищувачі F-35 та бомбардувальник-«невидимка» B-2, фото і відео

За даними, бомбардувальник B-2 використовувався США для ударів по Ірану.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп та Путін зустрілись на військовій базі міста Анкоридж на Алясці.

Поки Трамп і Путін зустрічалися на злітній смузі, над ними пролетіли американські військові літаки, зокрема винищувачі F-35 та, ймовірно, стратегічний бомбардувальник-«невидимка» B-2.

Вони займаються охороною повітряного простору під час саміту.

Як відомо, B-2 мають стелс-технології і здатні нести найважчі американські бомби і ядерну зброю.

За даними, бомбардувальник B-2 використовувався США для ударів по Ірану.

Як відомо, переговори відбудуться у форматі «три на три». У них візьмуть участь державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Трампа Стів Віткофф.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив CNN, що Путіна супроводжуватимуть голова МЗС РФ Сергій Лавров та помічник із зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Гасло саміту — «У прагненні до миру» (Pursuing Peace).

