Трамп заявил, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп после переговоров с Путиным на Аляске сообщил, что будет участвовать во встрече Президента Украины Владимира Зеленского с Путиным. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
Глава США заявил, что имеет запросы от Зеленского и Путина относительно своего присутствия на их переговорах.
«Они оба хотят, чтобы я там был, и я там буду», – подчеркнул он.
При этом Трамп не уточнил, каким может быть тайминг новой встречи – например, состоится ли она в течение месяца, но подчеркнул, что это должно произойти «очень быстро».
Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.
После переговоров Трамп дал интервью телеканалу Fox News, в котором посоветовал Зеленскому «заключить сделку», но не назвал сути самой «сделки».
