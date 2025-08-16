Практика судов
Трамп заявил, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина

07:48, 16 августа 2025
При этом Дональд Трамп не уточнил, каким может быть тайминг новой встречи.
Президент США Дональд Трамп после переговоров с Путиным на Аляске сообщил, что будет участвовать во встрече Президента Украины Владимира Зеленского с Путиным. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Глава США заявил, что имеет запросы от Зеленского и Путина относительно своего присутствия на их переговорах.

«Они оба хотят, чтобы я там был, и я там буду», – подчеркнул он.

При этом Трамп не уточнил, каким может быть тайминг новой встречи – например, состоится ли она в течение месяца, но подчеркнул, что это должно произойти «очень быстро».

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

После переговоров Трамп дал интервью телеканалу Fox News, в котором посоветовал Зеленскому «заключить сделку», но не назвал сути самой «сделки».

