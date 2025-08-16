Трамп зараз проводить телефонну розмову із Зеленським — Білий дім

У Булому домі заявили, що зараз американський лідер розмовляє з Президентом України Володимиром Зеленським.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп проводить телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив заступник глави Білого дому Ден Скавіно на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Трамп зараз розмовляє телефоном з Зеленським та іншими», - заявив він.

Згодом прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Трамп і Зеленський мали тривалу розмову під час польоту до Вашингтону, пише BBC.

За її словами, зараз Трамп розмовляє з лідерами країн НАТО.

За даними видання Axios, Трамп розмовляв із Зеленським та європейськими лідерами понад півтори години, щоб проінформувати їх про свою зустріч із Путіним.

Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі (штат Аляска) президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.

Також Трамп заявив, що братиме участь у зустрічі Зеленського та Путіна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.