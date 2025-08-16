Практика судов
Трамп сейчас проводит телефонный разговор с Зеленским — Белый дом.

09:45, 16 августа 2025
В Белом доме заявили, что сейчас американский лидер разговаривает с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил заместитель главы Белого дома Дэн Скавино на своей странице в соцсети X.

«Трамп сейчас разговаривает по телефону с Зеленским и другими», — заявил он.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп и Зеленский имели продолжительный разговор во время полета в Вашингтон, пишет BBC.

По ее словам, сейчас Трамп разговаривает с лидерами стран НАТО.

По данным издания Axios, Трамп разговаривал с Зеленским и европейскими лидерами более полутора часов, чтобы проинформировать их о своей встрече с Путиным.

В свою очередь Радио Свобода пишет, что в телефонном разговоре также приняли участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, президент Польши Кароль Навроцкий, премьер Британии Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте. Кроме того, участвовали госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Стив Виткофф.

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

Также Трамп заявил, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина.

