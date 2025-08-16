Дональд Трамп: лучший способ закончить войну — это заключить мирное соглашение, а не просто прекратить огонь

Трамп после переговоров с Путиным, телефонных разговоров с Зеленским и лидерами стран ЕС заявил, что «все пришли к выводу, что лучший способ завершить ужасную войну между Россией и Украиной — это напрямую перейти к мирному соглашению».

Президент США Дональд Трамп после переговоров с Путиным на Аляске, телефонных разговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским, лидерами стран ЕС и генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что все пришли к выводу, что лучший способ завершить войну — это напрямую перейти к мирному соглашению. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truthsocial.

«Большой и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо, как и поздний ночной телефонный звонок с Президентом Украины Зеленским и разными европейскими лидерами, включая достопочтенного Генерального секретаря НАТО.

Все пришли к выводу, что лучший способ завершить ужасную войну между Россией и Украиной — это напрямую перейти к Мирному соглашению, которое прекратит войну, а не только к Соглашению о прекращении огня, которое часто не выдерживает. Президент Зеленский прибудет в Вашингтон, в Овальный кабинет, в понедельник днём. Если всё сложится, мы тогда запланируем встречу с Президентом Путиным. Потенциально жизни миллионов людей будут спасены. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!», — заявил Трамп.

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

Также Трамп заявил, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина.

Напомним, ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 16 августа президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Также Трамп провел телефонные беседы с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Финляндии Александером Стуббом, президентом Польши Каролем Навроцким, премьером Британии Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, летит в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

