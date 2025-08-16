Володимир Зеленський полетить до Трампа 18 серпня

На зустрічі планується обговорити пропозицію тристороннього формату перемовин Трамп-Зеленський-Путін.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок, 18 серпня, летить у Вашингтон на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

«Тривала, змістовна розмова з Президентом Трампом спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину – з Президентом Трампом», - заявив він.

Глава держави зазначив, що Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру. Президент Трамп поінформував Зеленського про свою зустріч із Путіним, про основні пункти розмови.

«Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації.

Ми підтримуємо пропозицію Президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – Росія. Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього.

Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення», - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що важливо, щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою.

«Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні. Продовжуємо координувати наші позиції з усіма партнерами», - додав він.

Як повідомляє Axious, Трамп сказав Зеленському і лідерам НАТО, що Путін не хоче припинення вогню і надає перевагу повноцінній угоді про завершення війни. Трамп сказав Зеленському та лідерам країн: «Я думаю, що швидка мирна угода краще, ніж просто припинення вогню».

Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі (штат Аляска) президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.

Також Трамп заявив, що братиме участь у зустрічі Зеленського та Путіна.

