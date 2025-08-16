Владимир Зеленский полетит к Трампу 18 августа

На встрече планируется обсудить предложение трехстороннего формата переговоров Трамп-Зеленский-Путин.

Фото: president.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, летит в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

«Длительный, содержательный разговор с Президентом Трампом сначала один на один, а затем также с участием европейских лидеров. В целом говорили более полутора часов, примерно час – с Президентом Трампом», — заявил он.

Глава государства отметил, что Украина снова подтверждает готовность работать максимально продуктивно ради мира. Президент Трамп проинформировал Зеленского о своей встрече с Путиным, об основных пунктах разговора.

«Важно, что сила Америки влияет на развитие ситуации.

Мы поддерживаем предложение Президента Трампа о трехсторонней встрече Украина – Америка – Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого.

Все детали по завершению убийств, по завершению войны собираюсь обсудить с Президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что важно, чтобы европейцы были вовлечены на всех этапах ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой.

«Мы обсудили положительные сигналы со стороны США относительно участия в обеспечении безопасности Украины. Продолжаем координировать наши позиции со всеми партнерами», — добавил он.

Как сообщает Axios, Трамп сказал Зеленскому и лидерам НАТО, что Путин не хочет прекращения огня и отдает предпочтение полноценному соглашению о завершении войны. Трамп сказал Зеленскому и лидерам стран: «Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше, чем просто прекращение огня».

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

Также Трамп заявил, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.