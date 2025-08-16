Трамп пригласил лидеров Европы на встречу с Зеленским, — NYT

Сообщается, что европейские лидеры также приглашены на встречу Трампа с Зеленским в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп предложил европейским лидерам принять участие в его встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа. Об этом пишет New York Times.

Трамп хочет обсудить "план мирного урегулирования", который предусматривает территориальные уступки Украины.

Трамп обсудит этот план С Владимиром Зеленским в Белом доме, и европейские лидеры приглашены принять участие в этой встрече.

Официальные лица подчеркнули, что решение о своих территориях будет принимать Украина, добавив, что международные границы не должны меняться силой.

По информации NYT, Трамп не упомянул во время разговора с европейскими лидерами о введении каких-либо дополнительных санкций или экономического давления на Россию. Однако европейские лидеры подчеркнули, что будут продолжать санкции и экономическое давление на Россию, пока не прекратятся убийства, сказал один из источников.

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, летит в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

