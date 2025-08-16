Практика судов
Трамп пригласил лидеров Европы на встречу с Зеленским, — NYT

19:41, 16 августа 2025
Сообщается, что европейские лидеры также приглашены на встречу Трампа с Зеленским в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп предложил европейским лидерам принять участие в его встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа. Об этом пишет New York Times.

Трамп хочет обсудить "план мирного урегулирования", который предусматривает территориальные уступки Украины.

Трамп обсудит этот план С Владимиром Зеленским в Белом доме, и европейские лидеры приглашены принять участие в этой встрече.

Официальные лица подчеркнули, что решение о своих территориях будет принимать Украина, добавив, что международные границы не должны меняться силой.

По информации NYT, Трамп не упомянул во время разговора с европейскими лидерами о введении каких-либо дополнительных санкций или экономического давления на Россию. Однако европейские лидеры подчеркнули, что будут продолжать санкции и экономическое давление на Россию, пока не прекратятся убийства, сказал один из источников.

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, летит в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Профессия судьи становится все более женской – почти 55% судей являются женщинами

Наибольший гендерный дисбаланс наблюдается в судах первой инстанции.

В Избирательном кодексе могут изменить процедуру обжалования отзыва депутатов местных советов – законопроект

Законопроектом предлагается установить запрет территориальным избирательным комиссиям принимать решения о замещении депутатов, полномочия которых досрочно прекращены в связи с отзывом по народной инициативе, до завершения рассмотрения споров.

Предприятиям из Клуба белого бизнеса разрешат иметь незначительные нарушения по подаче отчетности – комитет рекомендовал законопроект

Как отметил Даниил Гетманцев, изменения вносятся по запросу бизнеса, который хочет присоединиться к «Территории высокого уровня налогового доверия».

Глубоко беспокоит информация о стремительном снижении престижа профессии судьи в Украине — Дмитрий Лубинец

Особое беспокойство Омбудсмена вызывают случаи, когда кандидаты в судьи на завершающих этапах конкурса в суды отказываются от участия, отдавая предпочтение должностям государственной службы или частной юридической практике.

Кто сможет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: есть 16 претендентов

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента претендуют судьи, ученые, адвокаты, детектив НАБУ и бывшие члены ВККС и КДКП.

