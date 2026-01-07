  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Чем можно подтвердить отцовство без ДНК-теста: выводы Верховного Суда

11:48, 7 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В отдельных случаях отцовство может устанавливаться на основании «социальных» доказательств — писем, личных записей и показаний свидетелей.
Чем можно подтвердить отцовство без ДНК-теста: выводы Верховного Суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд, пересматривая дело №753/23080/23, отменил решения судов первой и апелляционной инстанций по делу об установлении факта отцовства и направил его на новое рассмотрение.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кассационный гражданский суд подчеркнул: по нормам Кодекса о браке и семье и актов о порядке его введения в действие, которые применяются к детям, рожденным до 1 октября 1968 года, отцовство может быть установлено не только с помощью ДНК-экспертизы, но и на основании так называемых «социальных» доказательств — в частности писем, дневников или книг, в которых лицо признавало себя отцом.

Суды предыдущих инстанций преждевременно отвергли такие доказательства и не дали им надлежащей оценки.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием установить факт отцовства умершего мужчины и обязать орган государственной регистрации актов гражданского состояния внести соответствующие изменения в актовую запись о его рождении 1960 года.

После смерти предполагаемого отца открылось наследство. Нотариус отказал в совершении наследственных действий без подтверждения родственных отношений, поскольку в свидетельстве о рождении сведения об отце были внесены со слов матери.

В подтверждение своих требований истец подал:

  • письма умершего к матери, в которых тот называл себя отцом ребенка;
  • выдержки из биографической книги (книги-исповеди), написанной умершим, где описывались обстоятельства рождения сына и их многолетние отношения;
  • показания свидетелей, которые подтверждали, что умерший признавал истца своим сыном в частном общении.

Суд первой инстанции отказал в иске, придя к выводу, что истец не доказал ни совместного проживания родителей, ни совместного воспитания или содержания, ни достоверного признания отцовства. Апелляционный суд согласился с таким подходом.

Что сказал Верховный Суд

Кассационный гражданский суд напомнил, что к детям, рожденным до 1 октября 1968 года, применяются специальные правила, закрепленные в Кодексе о браке и семье и актах о введении его в действие. По этим нормам для установления отцовства достаточно доказать хотя бы одно из следующих обстоятельств:

  • совместное проживание и ведение хозяйства матери и мужчины до рождения ребенка;
  • совместное воспитание или содержание ребенка;
  • достоверное признание мужчиной своего отцовства.

Верховный Суд отдельно подчеркнул:

  • установление отцовства относится к сфере частной жизни лица и может иметь не только имущественное, но и моральное значение;
  • закон не ограничивает перечень доказательств только официальными документами или результатами ДНК-экспертизы;
  • к доказательствам, которые могут подтверждать признание отцовства, относятся письма, личные записи, книги, другие письменные источники, а также показания свидетелей — при условии их исследования и оценки в совокупности.

При этом Верховный Суд подчеркнул, что он не устанавливает факт отцовства по существу, а проверяет правильность применения судами норм материального и процессуального права.

Суды первой и апелляционной инстанций, по выводу кассационного суда, фактически не исследовали содержание писем и книги, не оценили их в контексте частной жизни истца и не учли подход Европейского суда по правам человека, который требует от национальных судов гибкого и эффективного рассмотрения дел о происхождении лица, особенно в отношении правоотношений, возникших до широкого применения ДНК-экспертиз.

Результат рассмотрения

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций и передал дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика КЦС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд определил пределы допустимой критики публичных лиц и назвал прессу «сторожевым псом общества»

Верховный Суд признал, что критика публичных лиц является допустимой, и они должны быть готовы к усиленному общественному контролю.

«Нарушение границы» оказалось выдумкой: суд в Измаиле закрыл дело против докера «Нибулона»

Суд подчеркнул, что сам по себе протокол об административном правонарушении не может быть признан надлежащим доказательством.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]