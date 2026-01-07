Чем можно подтвердить отцовство без ДНК-теста: выводы Верховного Суда

В отдельных случаях отцовство может устанавливаться на основании «социальных» доказательств — писем, личных записей и показаний свидетелей.

Верховный Суд, пересматривая дело №753/23080/23, отменил решения судов первой и апелляционной инстанций по делу об установлении факта отцовства и направил его на новое рассмотрение.

Кассационный гражданский суд подчеркнул: по нормам Кодекса о браке и семье и актов о порядке его введения в действие, которые применяются к детям, рожденным до 1 октября 1968 года, отцовство может быть установлено не только с помощью ДНК-экспертизы, но и на основании так называемых «социальных» доказательств — в частности писем, дневников или книг, в которых лицо признавало себя отцом.

Суды предыдущих инстанций преждевременно отвергли такие доказательства и не дали им надлежащей оценки.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием установить факт отцовства умершего мужчины и обязать орган государственной регистрации актов гражданского состояния внести соответствующие изменения в актовую запись о его рождении 1960 года.

После смерти предполагаемого отца открылось наследство. Нотариус отказал в совершении наследственных действий без подтверждения родственных отношений, поскольку в свидетельстве о рождении сведения об отце были внесены со слов матери.

В подтверждение своих требований истец подал:

письма умершего к матери, в которых тот называл себя отцом ребенка;

выдержки из биографической книги (книги-исповеди), написанной умершим, где описывались обстоятельства рождения сына и их многолетние отношения;

показания свидетелей, которые подтверждали, что умерший признавал истца своим сыном в частном общении.

Суд первой инстанции отказал в иске, придя к выводу, что истец не доказал ни совместного проживания родителей, ни совместного воспитания или содержания, ни достоверного признания отцовства. Апелляционный суд согласился с таким подходом.

Что сказал Верховный Суд

Кассационный гражданский суд напомнил, что к детям, рожденным до 1 октября 1968 года, применяются специальные правила, закрепленные в Кодексе о браке и семье и актах о введении его в действие. По этим нормам для установления отцовства достаточно доказать хотя бы одно из следующих обстоятельств:

совместное проживание и ведение хозяйства матери и мужчины до рождения ребенка;

совместное воспитание или содержание ребенка;

достоверное признание мужчиной своего отцовства.

Верховный Суд отдельно подчеркнул:

установление отцовства относится к сфере частной жизни лица и может иметь не только имущественное, но и моральное значение;

закон не ограничивает перечень доказательств только официальными документами или результатами ДНК-экспертизы;

к доказательствам, которые могут подтверждать признание отцовства, относятся письма, личные записи, книги, другие письменные источники, а также показания свидетелей — при условии их исследования и оценки в совокупности.

При этом Верховный Суд подчеркнул, что он не устанавливает факт отцовства по существу, а проверяет правильность применения судами норм материального и процессуального права.

Суды первой и апелляционной инстанций, по выводу кассационного суда, фактически не исследовали содержание писем и книги, не оценили их в контексте частной жизни истца и не учли подход Европейского суда по правам человека, который требует от национальных судов гибкого и эффективного рассмотрения дел о происхождении лица, особенно в отношении правоотношений, возникших до широкого применения ДНК-экспертиз.

Результат рассмотрения

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций и передал дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

