Європа направляє «групу підтримки» до США на зустріч Зеленського і Трампа – Politico

Лідери ЄС прагнуть уникнути напруженості в Овальному кабінеті та не допустити поступок Москві.

Європейські союзники готуються долучитися до візиту Президента Володимира Зеленського у Вашингтон, аби зміцнити його позиції на переговорах з Дональдом Трампом. Як пише Politico, європейські лідери прагнуть запобігти можливому конфлікту в Овальному кабінеті та переконати президента США врахувати позицію Європи.

Зокрема, разом із Зеленським може прибути президент Фінляндії Александр Стубб — один із тих, з ким Трамп охоче спілкується. Європейські дипломати вважають, що його участь допоможе уникнути напруженості та забезпечить залучення європейських партнерів до майбутніх переговорів.

Також у Вашингтон може приїхати генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який має тісні контакти з Трампом.

Європа та Україна розглядають понеділковий саміт як ключовий, побоюючись, що Трамп може піти на поступки Москві, зокрема щодо українських територій, а зустріч Трампа з Володимиром Путіним в Алясці не принесла проривів.

За даними видання, європейські країни прагнуть уникнути повторення невдалого візиту Зеленського до Білого дому у лютому, коли зустріч із Трампом завершилася скандалом і ускладнила їхні стосунки.

Водночас лідери Франції та Великої Британії планують провести конференцію серед «коаліції охочих», які готові підтримати Україну військовими та іншими ресурсами після завершення війни.

Як стало відомо, Дональд Трамп запропонував європейським лідерам долучитися до його зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 18 серпня.

