Нацбанк пояснив, для чого купує обладнання для знищення копійок

12:05, 9 січня 2026
У НБУ роз’яснили, чому купують нове обладнання для утилізації монет.
Фото: НБУ
У Національному банку України заявили, що інформація про нібито значні додаткові витрати держави та НБУ у зв’язку з ініціативою перейменування розмінної монети «копійка» на «шаг» не відповідає дійсності та є маніпулятивною.

У Нацбанку наголосили, що зміна назви розмінної монети не потребуватиме жодних додаткових витрат ані з боку держави, ані з боку НБУ. Усі витрати здійснюватимуться в межах уже передбачених операційних коштів на виготовлення банкнот і монет, а також на утилізацію непридатної готівки.

Крім того, в НБУ підкреслили, що після введення в обіг монет, номінованих у шагах, одномоментного вилучення копійок не планується. Монети «50 шагів» та «50 копійок» перебуватимуть в обігу паралельно, тому їх утилізація наразі не передбачена.

У Нацбанку також пояснили інформацію щодо закупівлі обладнання для знищення монет. За даними регулятора, придбання спеціалізованого обладнання для утилізації монет розпочалося ще у 2024 році та не пов’язане з ініціативою щодо шагів. Йдеться про планову операційну діяльність.

З 2019 року НБУ вилучає з обігу монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок, які втратили статус платіжного засобу. За цей час накопичилося близько 800 тонн непридатних монет. Крім того, з жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок — лише торік з обігу повернули 3,1 млн таких монет. Загалом, за оцінками НБУ, у готівковому обігу зараз перебуває близько 11,7 млрд монет, які вилучають з обігу, а їх загальна вага – понад 28,5 тисяч тон.

Наразі знищення монет здійснюється на застарілому обладнанні з продуктивністю до 185 кг на годину, що означає понад дев’ять років роботи для утилізації накопичених обсягів. Нове обладнання дозволить удвічі прискорити цей процес і завершити його приблизно за чотири роки.

У Нацбанку зазначили, що утилізовані монети перетворюються на брухт, який реалізується. Очікується, що впродовж найближчих двох-трьох років реалізація металу принесе до 153 млн грн, що суттєво перевищує витрати на придбання нового обладнання, вартість якого становить 252 300 євро або 12,6 млн грн.

