  1. В Украине

Нацбанк объяснил, для чего покупает оборудование для уничтожения копеек

12:05, 9 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В НБУ объяснили, почему покупают новое оборудование для утилизации монет.
Нацбанк объяснил, для чего покупает оборудование для уничтожения копеек
Фото: НБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Национальном банке Украины заявили, что информация о якобы значительных дополнительных расходах государства и НБУ в связи с инициативой переименования разменной монеты «копейка» в «шаг» не соответствует действительности и является манипулятивной.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Нацбанке подчеркнули, что изменение названия разменной монеты не потребует никаких дополнительных расходов ни со стороны государства, ни со стороны НБУ. Все расходы будут осуществляться в рамках уже предусмотренных операционных средств на изготовление банкнот и монет, а также на утилизацию непригодной наличности.

Кроме того, в НБУ отметили, что после введения в обращение монет, номинированных в шагах, одномоментное изъятие копеек не планируется. Монеты «50 шагов» и «50 копеек» будут находиться в обращении параллельно, поэтому их утилизация на данный момент не предусмотрена.

В Нацбанке также пояснили информацию о закупке оборудования для уничтожения монет. По данным регулятора, приобретение специализированного оборудования для утилизации монет началось еще в 2024 году и не связано с инициативой относительно шагов. Речь идет о плановой операционной деятельности.

С 2019 года НБУ изымает из обращения монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, которые утратили статус платежного средства. За это время накопилось около 800 тонн непригодных монет. Кроме того, с октября 2025 года началось постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек — только в прошлом году из обращения вернули 3,1 млн таких монет. В целом, по оценкам НБУ, в наличном обращении сейчас находится около 11,7 млрд монет, которые подлежат изъятию, а их общий вес превышает 28,5 тысячи тонн.

В настоящее время уничтожение монет осуществляется на устаревшем оборудовании с производительностью до 185 кг в час, что означает более девяти лет работы для утилизации накопленных объемов. Новое оборудование позволит вдвое ускорить этот процесс и завершить его примерно за четыре года.

В Нацбанке отметили, что утилизированные монеты превращаются в лом, который реализуется. Ожидается, что в течение ближайших двух–трех лет реализация металла принесет до 153 млн грн, что существенно превышает расходы на приобретение нового оборудования, стоимость которого составляет 252 300 евро или 12,6 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НБУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

В Украине появится консульство Словакии: законопроект предлагает ратифицировать соглашение между странами

Законопроект позволит согласовать правила работы дипломатических представительств Украины и Словакии.

Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

В Украине упростят аукционы для альтернативной энергетики: Комитет рекомендует принять закон

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять закон, который упрощает правила для производителей электроэнергии из альтернативных источников.

КГС ВС: субъект права на учетную запись должен заботиться о сохранности данных для входа в эту запись

Верховный Суд сформулировал правовой подход к определению ответственности владельца аккаунта, с которого была распространена спорная информация.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]