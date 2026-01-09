Нацбанк объяснил, для чего покупает оборудование для уничтожения копеек

В НБУ объяснили, почему покупают новое оборудование для утилизации монет.

Фото: НБУ

В Национальном банке Украины заявили, что информация о якобы значительных дополнительных расходах государства и НБУ в связи с инициативой переименования разменной монеты «копейка» в «шаг» не соответствует действительности и является манипулятивной.

В Нацбанке подчеркнули, что изменение названия разменной монеты не потребует никаких дополнительных расходов ни со стороны государства, ни со стороны НБУ. Все расходы будут осуществляться в рамках уже предусмотренных операционных средств на изготовление банкнот и монет, а также на утилизацию непригодной наличности.

Кроме того, в НБУ отметили, что после введения в обращение монет, номинированных в шагах, одномоментное изъятие копеек не планируется. Монеты «50 шагов» и «50 копеек» будут находиться в обращении параллельно, поэтому их утилизация на данный момент не предусмотрена.

В Нацбанке также пояснили информацию о закупке оборудования для уничтожения монет. По данным регулятора, приобретение специализированного оборудования для утилизации монет началось еще в 2024 году и не связано с инициативой относительно шагов. Речь идет о плановой операционной деятельности.

С 2019 года НБУ изымает из обращения монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, которые утратили статус платежного средства. За это время накопилось около 800 тонн непригодных монет. Кроме того, с октября 2025 года началось постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек — только в прошлом году из обращения вернули 3,1 млн таких монет. В целом, по оценкам НБУ, в наличном обращении сейчас находится около 11,7 млрд монет, которые подлежат изъятию, а их общий вес превышает 28,5 тысячи тонн.

В настоящее время уничтожение монет осуществляется на устаревшем оборудовании с производительностью до 185 кг в час, что означает более девяти лет работы для утилизации накопленных объемов. Новое оборудование позволит вдвое ускорить этот процесс и завершить его примерно за четыре года.

В Нацбанке отметили, что утилизированные монеты превращаются в лом, который реализуется. Ожидается, что в течение ближайших двух–трех лет реализация металла принесет до 153 млн грн, что существенно превышает расходы на приобретение нового оборудования, стоимость которого составляет 252 300 евро или 12,6 млн грн.

