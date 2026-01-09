  1. В Україні

На Одещині викрили схему переправлення ухилянтів через державний кордон

12:59, 9 січня 2026
Свої послуги зловмисники оцінили у 4 тисячі доларів.
На Одещині викрили схему переправлення ухилянтів через державний кордон
Фото: ДПСУ
На Одещині правоохоронці викрили чергову спробу незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку за межі України.

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України, двоє мешканців Кіровоградської області 43 та 36 років налагодили «сервіс» з переправлення через кордон до Республіки Молдова, обіцяючи клієнтам гарантований і безперешкодний виїзд.

Свої послуги зловмисники оцінили у 4 тисячі доларів США. Після досягнення домовленостей вони прибули до Одеси, забрали військовозобов’язаного та вирушили у напрямку прикордоння.

«Частину коштів, 2000 доларів США, клієнт передав як аванс під час поїздки, решту повинен був віддати вже поблизу кордону», - заявили у ДПСУ.

За задумом ділків, чоловік мав самостійно пішки перетнути державний кордон поза пунктами пропуску. Однак реалізувати схему не вдалося, транспортний засіб разом із пасажирами був зупинений правоохоронцями.

За місцями проживання фігурантів, а також у транспортному засобі одного з них, правоохоронці провели санкціоновані обшуки. У результаті проведених слідчих дій вилучено грошові кошти, здобуті незаконним шляхом, мобільні телефони з доказовою базою протиправної діяльності, а також автомобіль, який використовувався для перевезення «клієнта».

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід тримання під вартою.

Фото: ДПСУ

