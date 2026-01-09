На Одещині викрили схему переправлення ухилянтів через державний кордон

Свої послуги зловмисники оцінили у 4 тисячі доларів.

Фото: ДПСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині правоохоронці викрили чергову спробу незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку за межі України.

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України, двоє мешканців Кіровоградської області 43 та 36 років налагодили «сервіс» з переправлення через кордон до Республіки Молдова, обіцяючи клієнтам гарантований і безперешкодний виїзд.

Свої послуги зловмисники оцінили у 4 тисячі доларів США. Після досягнення домовленостей вони прибули до Одеси, забрали військовозобов’язаного та вирушили у напрямку прикордоння.

«Частину коштів, 2000 доларів США, клієнт передав як аванс під час поїздки, решту повинен був віддати вже поблизу кордону», - заявили у ДПСУ.

За задумом ділків, чоловік мав самостійно пішки перетнути державний кордон поза пунктами пропуску. Однак реалізувати схему не вдалося, транспортний засіб разом із пасажирами був зупинений правоохоронцями.

За місцями проживання фігурантів, а також у транспортному засобі одного з них, правоохоронці провели санкціоновані обшуки. У результаті проведених слідчих дій вилучено грошові кошти, здобуті незаконним шляхом, мобільні телефони з доказовою базою протиправної діяльності, а також автомобіль, який використовувався для перевезення «клієнта».

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід тримання під вартою.

Фото: ДПСУ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.