  1. В Украине

В Одесской области разоблачили схему переправки уклонистов через государственную границу

12:59, 9 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Свои услуги злоумышленники оценили в 4 тысячи долларов.
В Одесской области разоблачили схему переправки уклонистов через государственную границу
Фото: ГПСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области правоохранители разоблачили очередную попытку незаконной переправки мужчин мобилизационного возраста за пределы Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины совместно с правоохранительными органами установило, что двое жителей Кировоградской области в возрасте 43 и 36 лет наладили «сервис» по переправке через границу в Республику Молдова, обещая клиентам гарантированный и беспрепятственный выезд.

Свои услуги злоумышленники оценили в 4 тысячи долларов США. После достижения договоренностей они прибыли в Одессу, забрали военнообязанного и направились в сторону приграничья.

«Часть средств, 2000 долларов США, клиент передал в качестве аванса во время поездки, остальную сумму должен был отдать уже вблизи границы», — заявили в Государственной пограничной службе Украины.

По замыслу дельцов, мужчина должен был самостоятельно пешком пересечь государственную границу вне пунктов пропуска. Однако реализовать схему не удалось — транспортное средство вместе с пассажирами было остановлено правоохранителями.

По местам проживания фигурантов, а также в транспортном средстве одного из них, правоохранители провели санкционированные обыски. В результате проведенных следственных действий изъяты денежные средства, полученные незаконным путем, мобильные телефоны с доказательной базой противоправной деятельности, а также автомобиль, который использовался для перевозки «клиента».

В настоящее время обоим фигурантам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: ГПСУ

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Государственная пограничная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Зарплаты военнослужащих могут вырасти до 100 тысяч гривен: в Раде зарегистрирован законопроект

Законопроект предусматривает установление минимального денежного обеспечения военнослужащих.

Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

В Украине появится консульство Словакии: законопроект предлагает ратифицировать соглашение между странами

Законопроект позволит согласовать правила работы дипломатических представительств Украины и Словакии.

Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

В Украине упростят аукционы для альтернативной энергетики: Комитет рекомендует принять закон

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять закон, который упрощает правила для производителей электроэнергии из альтернативных источников.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]