В Одесской области разоблачили схему переправки уклонистов через государственную границу

В Одесской области правоохранители разоблачили очередную попытку незаконной переправки мужчин мобилизационного возраста за пределы Украины.

Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины совместно с правоохранительными органами установило, что двое жителей Кировоградской области в возрасте 43 и 36 лет наладили «сервис» по переправке через границу в Республику Молдова, обещая клиентам гарантированный и беспрепятственный выезд.

Свои услуги злоумышленники оценили в 4 тысячи долларов США. После достижения договоренностей они прибыли в Одессу, забрали военнообязанного и направились в сторону приграничья.

«Часть средств, 2000 долларов США, клиент передал в качестве аванса во время поездки, остальную сумму должен был отдать уже вблизи границы», — заявили в Государственной пограничной службе Украины.

По замыслу дельцов, мужчина должен был самостоятельно пешком пересечь государственную границу вне пунктов пропуска. Однако реализовать схему не удалось — транспортное средство вместе с пассажирами было остановлено правоохранителями.

По местам проживания фигурантов, а также в транспортном средстве одного из них, правоохранители провели санкционированные обыски. В результате проведенных следственных действий изъяты денежные средства, полученные незаконным путем, мобильные телефоны с доказательной базой противоправной деятельности, а также автомобиль, который использовался для перевозки «клиента».

В настоящее время обоим фигурантам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

