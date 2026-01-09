  1. В Україні

Російський дрон пошкодив будівлю Посольства Катару – Зеленський

10:54, 9 січня 2026
Окрім цивільної інфраструктури та енергетичних об’єктів, цієї ночі російським дроном була пошкоджена будівля Посольства Катару.
Фото: Manu Brabo / The Wall Street Journal
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Києві та Київській області триває ліквідація наслідків масованого російського обстрілу. До робіт залучені всі необхідні служби. За його словами, лише в столиці пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків.

Станом на ранок відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед них — працівник швидкої допомоги. Десятки людей дістали поранення. Президент зазначив, що був зафіксований повторний удар по одному з житлових будинків саме в момент, коли екстрені служби надавали допомогу після першої атаки.

Наслідки обстрілів ліквідовують також на Львівщині та в інших регіонах України.

«Загалом за цю ніч було 242 дрони, тільки балістичних ракет і саме проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури – 13, одна балістична ракета середньої дальності Орєшнік, а також 22 крилаті ракети. Атака саме тоді, коли відбувається значне похолодання. Саме проти звичайного життя звичайних людей», - вказав Президент.

Наразі, наголосив він, робиться максимум можливого для відновлення подачі опалення та електроенергії. Сьогодні заплановано засідання Енергетичного штабу, на якому мають бути визначені терміни відновлювальних робіт, необхідне обладнання та відповідальні особи.

Окрім цивільної та енергетичної інфраструктури, внаслідок удару російського дрона пошкоджено будівлю Посольства Катару — держави, яка, за словами Зеленського, активно залучена до посередництва у звільненні українських військовополонених і цивільних із російських тюрем.

Київ війна Володимир Зеленський

