Российский дрон повредил здание Посольства Катара — Зеленский

Кроме гражданской инфраструктуры и энергетических объектов, этой ночью российским дроном было повреждено здание Посольства Катара.

Фото: Manu Brabo / The Wall Street Journal

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве и Киевской области продолжается ликвидация последствий массированного российского обстрела. К работам привлечены все необходимые службы. По его словам, только в столице повреждено как минимум 20 жилых домов.

По состоянию на утро известно о четырех погибших в Киеве, среди них — работник скорой помощи. Десятки людей получили ранения. Президент отметил, что был зафиксирован повторный удар по одному из жилых домов именно в момент, когда экстренные службы оказывали помощь после первой атаки.

Последствия обстрелов ликвидируют также во Львовской области и в других регионах Украины.

«Всего за эту ночь было 242 дрона, только баллистических ракет и именно против объектов энергетики и гражданской инфраструктуры — 13, одна баллистическая ракета средней дальности «Орешник», а также 22 крылатые ракеты. Атака произошла именно тогда, когда наступает значительное похолодание. Именно против обычной жизни обычных людей», — отметил Президент.

В настоящее время, подчеркнул он, делается максимум возможного для восстановления подачи отопления и электроэнергии. Сегодня запланировано заседание Энергетического штаба, на котором должны быть определены сроки восстановительных работ, необходимое оборудование и ответственные лица.

Помимо гражданской и энергетической инфраструктуры, в результате удара российского дрона было повреждено здание Посольства Катара — государства, которое, по словам Зеленского, активно участвует в посредничестве по освобождению украинских военнопленных и гражданских лиц из российских тюрем.

