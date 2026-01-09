  1. В Україні

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови почав приймати заявки

11:30, 9 січня 2026
Американсько-український інвестиційний фонд відбудови — ініціатива України та США.
Фото: Kevin Lamarque/REUTERS
 Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Корпорацією фінансування міжнародного розвитку США (DFC) оголосили про запуск онлайн-порталу для подання інвестиційних проєктів до Американсько-Українського Інвестиційного Фонду відбудови (АУІФ).

Як зазначається, запуск порталу став першим практичним кроком до розгортання інвестицій у 2026 році після грудневого підтвердження повної операційної готовності Фонду.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев повідомив, що у 2026 році Фонд планує підписати перші три інвестиційні угоди. Йдеться про структуровані проєкти у пріоритетних секторах, які матимуть чіткий ефект для відновлення країни та будуть привабливими для міжнародних інвесторів.

Подати проєктні пропозиції через онлайн-портал можуть компанії та інвестори, які працюють у цільових секторах Фонду та готові до залучення фінансування. Серед пріоритетних напрямів — критичні мінерали (upstream та midstream), енергетика, зокрема генерація, передача та видобуток вуглеводнів, транспорт і логістика, інформаційно-комунікаційні технології, а також новітні технології.

У перші роки діяльності Фонд планує зосередитися переважно на інвестиціях у власний капітал та інструментах, наближених до власного капіталу (квазікапітал).

Після подання заявки команда АУІФ проводить попередній аналіз проєкту. У разі зацікавленості заявників запрошують надати додаткові матеріали, зокрема фінансову модель, структуру проєкту, підтвердження готовності до реалізації та інформацію про партнерів. Оцінювання також включає аналіз ключових ризиків і механізмів їх зниження, які можуть відрізнятися залежно від сектора, стадії реалізації та структури фінансування.

Раніше ми розповідали, що уряд України та Міністерство фінансів США уклали угоду про створення американо-українського інвестиційного фонду, який зосередиться на розвитку ключових галузей економіки.

США гроші бізнес Україна Мінекономіки

