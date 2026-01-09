Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления начал принимать заявки

Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления – инициатива Украины и США.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Корпорацией финансирования международного развития США (DFC) объявили о запуске онлайн-портала для подачи инвестиционных проектов в Американо-Украинский инвестиционный фонд восстановления (АУИФ).

Как отмечается, запуск портала стал первым практическим шагом к развертыванию инвестиций в 2026 году после декабрьского подтверждения полной операционной готовности Фонда.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев сообщил, что в 2026 году Фонд планирует подписать первые три инвестиционные сделки. Речь идет о структурированных проектах в приоритетных секторах, которые будут иметь четкий эффект для восстановления страны и будут привлекательными для международных инвесторов.

Подать проектные предложения через онлайн-портал могут компании и инвесторы, которые работают в целевых секторах Фонда и готовы к привлечению финансирования. Среди приоритетных направлений — критические минералы (upstream и midstream), энергетика, в частности генерация, передача и добыча углеводородов, транспорт и логистика, информационно-коммуникационные технологии, а также новейшие технологии.

В первые годы деятельности Фонд планирует сосредоточиться преимущественно на инвестициях в собственный капитал и инструментах, приближенных к собственному капиталу (квазикапитал).

После подачи заявки команда АУИФ проводит предварительный анализ проекта. В случае заинтересованности заявителей приглашают предоставить дополнительные материалы, в частности финансовую модель, структуру проекта, подтверждение готовности к реализации и информацию о партнерах. Оценка также включает анализ ключевых рисков и механизмов их снижения, которые могут отличаться в зависимости от сектора, стадии реализации и структуры финансирования.

Ранее мы рассказывали, что правительство Украины и Министерство финансов США заключили соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда, который сосредоточится на развитии ключевых отраслей экономики.

