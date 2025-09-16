Украина и США запускают совместный инвестиционный фонд

Алексей Мовчан: американские инвестиции усилят добычу, инфраструктуру и безопасность страны.

Правительство Украины и Министерство финансов США заключили соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда, который сосредоточится на развитии ключевых отраслей экономики. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета экономического развития Верховной Рады Алексей Мовчан после встречи украинской делегации с представителями Международной финансовой корпорации развития США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC).

По словам Мовчана, в ходе переговоров обсуждались механизмы работы фонда, приоритетные сектора и потенциальные возможности, которые он открывает для Украины. Основной акцент будет сделан на добычу полезных ископаемых, а также развитие транспортной системы, инфраструктуры и энергетического сектора. «Для Украины это открывает большие возможности, - рассказывает Алексей Мовчан. Речь идет о значительных вливаниях в экономику как со стороны американских частных компаний, так и от государства», — отметил Мовчан.

Он подчеркнул, что присутствие американского капитала в Украине является не только экономическим, но и стратегическим сигналом. «Американские инвестиции для нас — это развитие экономики и новые рабочие места. А еще и мощный стратегический сигнал — там, где есть деньги и интерес американских компаний, там появляется и компонент безопасности. Мир работает именно так. Пример Израиля доказывает, что значительное присутствие американского бизнеса автоматически усиливает поддержку страны на политическом уровне. Именно поэтому для Украины так важно увеличивать объемы таких инвестиций и формировать общие экономические интересы с Соединенными Штатами», — добавил заместитель председателя комитета.

