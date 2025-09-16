Україна та США запускають спільний інвестиційний фонд

Олексій Мовчан: американські інвестиції посилять видобуток, інфраструктуру та безпеку країни.

Уряд України та Міністерство фінансів США уклали угоду про створення американо-українського інвестиційного фонду, який зосередиться на розвитку ключових галузей економіки. Про це повідомив заступник голови Комітету економічного розвитку Верховної Ради Олексій Мовчан після зустрічі української делегації з представниками Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC).

За словами Мовчана, під час переговорів обговорювалися механізми роботи фонду, пріоритетні сектори та потенційні можливості, які він відкриває для України. Основний акцент буде зроблено на видобуток корисних копалин, а також розвиток транспортної системи, інфраструктури та енергетичного сектору. «Для України це відкриває великі можливості, - розповідає Олексій Мовчан. Йдеться про значні вливання в економіку як з боку американських приватних компаній, так і від держави», — зазначив Мовчан.

Він підкреслив, що присутність американського капіталу в Україні є не лише економічним, а й стратегічним сигналом. «Американські інвестиції для нас – це розвиток економіки та нові робочі місця. А ще й потужний стратегічний сигнал – там, де є гроші й інтерес американських компаній, там з’являється і безпековий компонент. Світ працює саме так. Приклад Ізраїлю доводить, що велика присутність американського бізнесу автоматично посилює підтримку країни на політичному рівні. Саме тому для України так важливо збільшувати обсяги таких інвестицій і формувати спільні економічні інтереси зі Сполученими Штатами», — додав заступник голови комітету.

