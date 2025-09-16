Практика судів
  1. В Україні

Україна та США запускають спільний інвестиційний фонд

14:55, 16 вересня 2025
Олексій Мовчан: американські інвестиції посилять видобуток, інфраструктуру та безпеку країни.
Україна та США запускають спільний інвестиційний фонд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд України та Міністерство фінансів США уклали угоду про створення американо-українського інвестиційного фонду, який зосередиться на розвитку ключових галузей економіки. Про це повідомив заступник голови Комітету економічного розвитку Верховної Ради Олексій Мовчан після зустрічі української делегації з представниками Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC).

За словами Мовчана, під час переговорів обговорювалися механізми роботи фонду, пріоритетні сектори та потенційні можливості, які він відкриває для України. Основний акцент буде зроблено на видобуток корисних копалин, а також розвиток транспортної системи, інфраструктури та енергетичного сектору. «Для України це відкриває великі можливості, - розповідає Олексій Мовчан. Йдеться про значні вливання в економіку як з боку американських приватних компаній, так і від держави», — зазначив Мовчан.

Він підкреслив, що присутність американського капіталу в Україні є не лише економічним, а й стратегічним сигналом. «Американські інвестиції для нас – це розвиток економіки та нові робочі місця. А ще й потужний стратегічний сигнал – там, де є гроші й інтерес американських компаній, там з’являється і безпековий компонент. Світ працює саме так. Приклад Ізраїлю доводить, що велика присутність американського бізнесу автоматично посилює підтримку країни на політичному рівні. Саме тому для України так важливо збільшувати обсяги таких інвестицій і формувати спільні економічні інтереси зі Сполученими Штатами», — додав заступник голови комітету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Справи між судами будуть автоматично розподілятися по всій території України, незалежно від місця проживання сторін – Мін’юст

Міністр юстиції Герман Галущенко анонсував автоматичний розподіл справ між судами по всій території України, незалежно від місця проживання сторін, а також широке впровадження онлайн-розгляду.

Проект бюджету на 2026 рік передбачає утворення у міністерствах тимчасових проектних груп, яким будуть виплачувати окрему винагороду

Кабмін вирішив прописати утворення проектних груп у міністерствах в законопроекті про бюджет, а не на рівні підзаконних актів.

У 2026 році у держорганах, де провели класифікацію посад, визначені спецзаконами підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри посадових окладів не застосовуються — проект бюджету

Як пояснює уряд, це означає «продовження у 2026 році оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, на умовах, запроваджених у 2024–2025 роках».

В Україні обліковується 768 тисяч невиконаних рішень суду щодо соцвиплат, на виконання яких треба виплатити 85,6 млрд грн

Також в уряді назвали фіскальним ризиком зростання обсягу видатків на пенсійні виплати за вислугу років військовослужбовцям, що може бути зумовлено демобілізацією у разі закінчення активних бойових дій та завершення воєнного стану.

Вища рада правосуддя внесла перше подання про призначення на посаду судді апеляційного суду, однак для ще одного переможця конкурсу все завершилося катастрофою

Для внесення подання на посаду судді, дисциплінарному інспектору ВРП Олегу Ільницькому не вистачило одного голосу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді