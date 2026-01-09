  1. Суд інфо

У Шостому апеляційному адмінсуді змінили порядок прийому документів через відсутність світла

11:12, 9 січня 2026
Документи 9 січня приймають через скриньку через знеструмлення будівлі.
У Шостому апеляційному адміністративному суді тимчасово змінили порядок прийому документів через відсутність електропостачання.

В будівлі суду відсутнє світло внаслідок нічної атаки Росії на Київ.

Як зазначили в  суді, 9 січня, прийом процесуальних та інших документів тимчасово здійснюватиметься через скриньку у корпусі 30, під’їзд І, за адресою: вулиця Князів Острозьких, 8.

В судовій установі закликали громадян та учасників судових процесів із розумінням поставитися до запроваджених обмежень.

Також повідомлялося, що через відсутність світла Печерський районний суд Києва призупинив роботу канцелярій.

Раніше Державна судова адміністрація України провела моніторинг проблемних питань, які виникають під час експлуатації альтернативних джерел живлення у судах.

Із 583 апеляційних та місцевих загальних судів, які наразі здійснюють правосуддя:

  • 307 судів (53%) повідомили, що проблемних питань під час використання альтернативних джерел живлення не виникало;
  • 47 судів (8%) поінформували, що їхні будівлі не відключаються від електропостачання;
  • 229 судів (39%) зазначили, що було виявлено низку проблемних питань.

суд Київ 6ААС відключення світла

