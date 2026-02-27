  1. В Україні

Скільки води, їжі та речей: Кабмін прописав, що отримуватимуть українці у разі надзвичайних ситуацій

15:44, 27 лютого 2026
Уряд визначив, скільки води, продуктів і речей першої необхідності мають надати людям у разі надзвичайної ситуації.
Кабмін визначив, якими саме продуктами, речами першої необхідності, водою, медичними засобами та послугами мають забезпечувати людей у разі надзвичайних ситуацій. Відповідну постанову № 261 уряд ухвалив 25 лютого 2026 року.

Документ затверджує види та норми майна, а також види та обсяги послуг, необхідних для життєзабезпечення постраждалих. Рішення ухвалене відповідно до частини третьої статті 81 Кодексу цивільного захисту України.

Харчування постраждалих

Для працездатного населення (на одну особу на добу)

  • хліб із суміші житнього обдирного і пшеничного першого сорту — 200 г;
  • хліб із борошна пшеничного першого сорту — 200 г;
  • борошно пшеничне другого сорту — 15 г;
  • крупи — 60 г;
  • макаронні вироби — 20 г;
  • м’ясо — 150 г;
  • риба — 60 г;
  • жири тваринні топлені — 30 г;
  • цукор — 40 г;
  • картопля — 300 г;
  • овочі — 200 г;
  • сіль — 8 г;
  • чай — 1,2 г;
  • вода питна бутильована — 1,5 л.

Для дітей та непрацездатних осіб

Норми диференційовано для дітей віком 0–6 років, 6–18 років та непрацездатного населення. Встановлено окремі обсяги хлібопродуктів (150–250 г залежно від віку), м’яса (70–130 г), риби (20–60 г), круп, макаронних виробів, овочів, картоплі, жирів, цукру та солі.

Передбачено також забезпечення сухою молочною сумішшю дітей віком до одного року — за нормами виробника та з урахуванням медичних рекомендацій.

У разі відсутності можливості готувати гарячу їжу

Передбачено галети (300 г), м’ясні та м’ясо-рослинні консерви (до 650 г), мед (20 г), чай, каву, цукор та 1,5 л бутильованої води.

Документ також містить детальні норми заміни продуктів залежно від наявних продовольчих ресурсів.

Предмети першої необхідності

У місцях розміщення евакуйованого населення встановлено такі норми:

  • постільна білизна — 2 комплекти на особу;
  • рушники — 2;
  • ковдра, подушка, матрац — по 1 одиниці;
  • туалетний папір — 1 рулон на 10 осіб на добу;
  • засоби жіночої гігієни — 10 одиниць на особу на добу;
  • мило — 15 г на добу;
  • разовий посуд — за встановленими нормами;
  • підгузки (для дітей до 3 років) — 10 шт. на добу;
  • антисептик, вата, бинти, пластир — у разі потреби.

Норми водопостачання

  • питна вода — 2,5 л для дорослих і підлітків (5 л — для дітей від 1 до 14 років і матерів, які годують груддю);
  • вода для приготування їжі та умивання — 7,5 л;
  • для санітарно-гігієнічних потреб — 21 л на особу на добу;
  • для пральні — 40 л на 1 кг білизни.

У разі перебування осіб у приміщеннях із температурою 30°С і вище норма питної води збільшується вдвічі.

Тимчасове розміщення

Площа тимчасового проживання має становити:

  • не менше 6 кв. м житлової площі на одну особу;
  • для сім’ї з двох осіб — не менше 22 кв. м загальної площі;
  • для кожного наступного члена сім’ї — не менше 9,3 кв. м.

Також визначено нормативи щодо кількості умивальників (1 на 15 осіб), туалетів (1 на 30 осіб), лазень, пралень і забезпечення побутовим паливом залежно від сезону.

Інформаційне та психологічне забезпечення

Передбачено:

  • діяльність мобільних груп інформування ДСНС;
  • розповсюдження друкованих матеріалів;
  • облаштування інформаційних пунктів і стендів;
  • проведення брифінгів не рідше одного разу на добу;
  • функціонування цілодобової гарячої лінії;
  • надання інформаційно-психологічної підтримки.

Транспорт і медичне забезпечення

Визначено мінімальний перелік техніки для евакуації постраждалих: автомобіль екстреної швидкої медичної допомоги, мікроавтобус, пристосований вантажний автомобіль, автобус, медичний вертоліт.

Норми виробів медичного призначення та лікарських засобів визначаються наказом МОЗ від 10 серпня 2001 року № 331.

Хто застосовує норми

Постановою встановлено, що застосування затверджених норм здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи рад і органи місцевого самоврядування залежно від обставин у зоні надзвичайної ситуації, її виду та рівня, тривалості ліквідації наслідків і потреб постраждалих.

Фінансування заходів здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Також передбачено можливість забезпечення постраждалих додатковим майном і послугами з урахуванням бюджетних можливостей відповідно до законодавства.

уряд Кабінет Міністрів України

