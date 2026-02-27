  1. В Украине

Сколько воды, еды и вещей: Кабмин прописал, что будут получать украинцы в случае чрезвычайных ситуаций

15:44, 27 февраля 2026
Правительство определило, сколько воды, продуктов и предметов первой необходимости должны предоставить людям в случае чрезвычайной ситуации.
Кабмин определил, какими именно продуктами, предметами первой необходимости, водой, медицинскими средствами и услугами должны обеспечивать людей в случае чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление № 261 правительство приняло 25 февраля 2026 года.

Документ утверждает виды и нормы имущества, а также виды и объемы услуг, необходимых для жизнеобеспечения пострадавших. Решение принято в соответствии с частью третьей статьи 81 Кодекса гражданской защиты Украины.

Питание пострадавших

Для трудоспособного населения (на одного человека в сутки)

  • хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки первого сорта — 200 г;
  • хлеб из муки пшеничной первого сорта — 200 г;
  • мука пшеничная второго сорта — 15 г;
  • крупы — 60 г;
  • макаронные изделия — 20 г;
  • мясо — 150 г;
  • рыба — 60 г;
  • жиры животные топленые — 30 г;
  • сахар — 40 г;
  • картофель — 300 г;
  • овощи — 200 г;
  • соль — 8 г;
  • чай — 1,2 г;
  • вода питьевая бутилированная — 1,5 л.

Для детей и нетрудоспособных лиц

Нормы дифференцированы для детей в возрасте 0–6 лет, 6–18 лет и нетрудоспособного населения. Установлены отдельные объемы хлебопродуктов (150–250 г в зависимости от возраста), мяса (70–130 г), рыбы (20–60 г), круп, макаронных изделий, овощей, картофеля, жиров, сахара и соли.

Предусмотрено также обеспечение сухой молочной смесью детей в возрасте до одного года — по нормам производителя и с учетом медицинских рекомендаций.

В случае отсутствия возможности готовить горячую пищу

Предусмотрены галеты (300 г), мясные и мясо-растительные консервы (до 650 г), мед (20 г), чай, кофе, сахар и 1,5 л бутилированной воды.

Документ также содержит детальные нормы замены продуктов в зависимости от имеющихся продовольственных ресурсов.

Предметы первой необходимости

В местах размещения эвакуированного населения установлены следующие нормы:

  • постельное белье — 2 комплекта на человека;
  • полотенца — 2;
  • одеяло, подушка, матрас — по 1 единице;
  • туалетная бумага — 1 рулон на 10 человек в сутки;
  • средства женской гигиены — 10 единиц на человека в сутки;
  • мыло — 15 г в сутки;
  • одноразовая посуда — по установленным нормам;
  • подгузники (для детей до 3 лет) — 10 шт. в сутки;
  • антисептик, вата, бинты, пластырь — при необходимости.

Нормы водоснабжения

  • питьевая вода — 2,5 л для взрослых и подростков (5 л — для детей от 1 до 14 лет и матерей, кормящих грудью);
  • вода для приготовления пищи и умывания — 7,5 л;
  • для санитарно-гигиенических потребностей — 21 л на человека в сутки;
  • для прачечной — 40 л на 1 кг белья.

В случае пребывания лиц в помещениях с температурой 30°С и выше норма питьевой воды увеличивается вдвое.

Временное размещение

Площадь временного проживания должна составлять:

  • не менее 6 кв. м жилой площади на одного человека;
  • для семьи из двух человек — не менее 22 кв. м общей площади;
  • для каждого последующего члена семьи — не менее 9,3 кв. м.

Также определены нормативы по количеству умывальников (1 на 15 человек), туалетов (1 на 30 человек), бань, прачечных и обеспечению бытовым топливом в зависимости от сезона.

Информационное и психологическое обеспечение

Предусмотрены:

  • деятельность мобильных групп информирования ГСЧС;
  • распространение печатных материалов;
  • обустройство информационных пунктов и стендов;
  • проведение брифингов не реже одного раза в сутки;
  • функционирование круглосуточной горячей линии;
  • предоставление информационно-психологической поддержки.

Транспорт и медицинское обеспечение

Определен минимальный перечень техники для эвакуации пострадавших: автомобиль экстренной скорой медицинской помощи, микроавтобус, приспособленный грузовой автомобиль, автобус, медицинский вертолет.

Нормы изделий медицинского назначения и лекарственных средств определяются приказом МОЗ от 10 августа 2001 года № 331.

Кто применяет нормы

Постановлением установлено, что применение утвержденных норм осуществляют Совет министров Автономной Республики Крым, местные государственные администрации, исполнительные органы советов и органы местного самоуправления в зависимости от обстоятельств в зоне чрезвычайной ситуации, ее вида и уровня, продолжительности ликвидации последствий и потребностей пострадавших.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местных бюджетов.

Также предусмотрена возможность обеспечения пострадавших дополнительным имуществом и услугами с учетом бюджетных возможностей в соответствии с законодательством.

правительство Кабинет Министров Украины

