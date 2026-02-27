Сколько воды, еды и вещей: Кабмин прописал, что будут получать украинцы в случае чрезвычайных ситуаций
Кабмин определил, какими именно продуктами, предметами первой необходимости, водой, медицинскими средствами и услугами должны обеспечивать людей в случае чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление № 261 правительство приняло 25 февраля 2026 года.
Документ утверждает виды и нормы имущества, а также виды и объемы услуг, необходимых для жизнеобеспечения пострадавших. Решение принято в соответствии с частью третьей статьи 81 Кодекса гражданской защиты Украины.
Питание пострадавших
Для трудоспособного населения (на одного человека в сутки)
- хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки первого сорта — 200 г;
- хлеб из муки пшеничной первого сорта — 200 г;
- мука пшеничная второго сорта — 15 г;
- крупы — 60 г;
- макаронные изделия — 20 г;
- мясо — 150 г;
- рыба — 60 г;
- жиры животные топленые — 30 г;
- сахар — 40 г;
- картофель — 300 г;
- овощи — 200 г;
- соль — 8 г;
- чай — 1,2 г;
- вода питьевая бутилированная — 1,5 л.
Для детей и нетрудоспособных лиц
Нормы дифференцированы для детей в возрасте 0–6 лет, 6–18 лет и нетрудоспособного населения. Установлены отдельные объемы хлебопродуктов (150–250 г в зависимости от возраста), мяса (70–130 г), рыбы (20–60 г), круп, макаронных изделий, овощей, картофеля, жиров, сахара и соли.
Предусмотрено также обеспечение сухой молочной смесью детей в возрасте до одного года — по нормам производителя и с учетом медицинских рекомендаций.
В случае отсутствия возможности готовить горячую пищу
Предусмотрены галеты (300 г), мясные и мясо-растительные консервы (до 650 г), мед (20 г), чай, кофе, сахар и 1,5 л бутилированной воды.
Документ также содержит детальные нормы замены продуктов в зависимости от имеющихся продовольственных ресурсов.
Предметы первой необходимости
В местах размещения эвакуированного населения установлены следующие нормы:
- постельное белье — 2 комплекта на человека;
- полотенца — 2;
- одеяло, подушка, матрас — по 1 единице;
- туалетная бумага — 1 рулон на 10 человек в сутки;
- средства женской гигиены — 10 единиц на человека в сутки;
- мыло — 15 г в сутки;
- одноразовая посуда — по установленным нормам;
- подгузники (для детей до 3 лет) — 10 шт. в сутки;
- антисептик, вата, бинты, пластырь — при необходимости.
Нормы водоснабжения
- питьевая вода — 2,5 л для взрослых и подростков (5 л — для детей от 1 до 14 лет и матерей, кормящих грудью);
- вода для приготовления пищи и умывания — 7,5 л;
- для санитарно-гигиенических потребностей — 21 л на человека в сутки;
- для прачечной — 40 л на 1 кг белья.
В случае пребывания лиц в помещениях с температурой 30°С и выше норма питьевой воды увеличивается вдвое.
Временное размещение
Площадь временного проживания должна составлять:
- не менее 6 кв. м жилой площади на одного человека;
- для семьи из двух человек — не менее 22 кв. м общей площади;
- для каждого последующего члена семьи — не менее 9,3 кв. м.
Также определены нормативы по количеству умывальников (1 на 15 человек), туалетов (1 на 30 человек), бань, прачечных и обеспечению бытовым топливом в зависимости от сезона.
Информационное и психологическое обеспечение
Предусмотрены:
- деятельность мобильных групп информирования ГСЧС;
- распространение печатных материалов;
- обустройство информационных пунктов и стендов;
- проведение брифингов не реже одного раза в сутки;
- функционирование круглосуточной горячей линии;
- предоставление информационно-психологической поддержки.
Транспорт и медицинское обеспечение
Определен минимальный перечень техники для эвакуации пострадавших: автомобиль экстренной скорой медицинской помощи, микроавтобус, приспособленный грузовой автомобиль, автобус, медицинский вертолет.
Нормы изделий медицинского назначения и лекарственных средств определяются приказом МОЗ от 10 августа 2001 года № 331.
Кто применяет нормы
Постановлением установлено, что применение утвержденных норм осуществляют Совет министров Автономной Республики Крым, местные государственные администрации, исполнительные органы советов и органы местного самоуправления в зависимости от обстоятельств в зоне чрезвычайной ситуации, ее вида и уровня, продолжительности ликвидации последствий и потребностей пострадавших.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местных бюджетов.
Также предусмотрена возможность обеспечения пострадавших дополнительным имуществом и услугами с учетом бюджетных возможностей в соответствии с законодательством.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.