Комісія ТЦК відмовила батькові трьох неповнолітніх дітей у відстрочці за заявою, поданою через ЦНАП — що вирішив суд

Чоловік звернувся із заявою, але комісія ТЦК відмовила, посилаючись на відсутність підтвердження утримання дитини.

Черкаський окружний адміністративний суд ухвалив рішення у справі №580/12814/25, яким визнав протиправним та скасував рішення комісії при ТЦК про відмову у наданні відстрочки багатодітному батькові. Суд дійшов висновку, що комісія безпідставно вимагала додаткові документи, які не передбачені нормативним переліком.

Йдеться про одне з перших оприлюднених рішень щодо оскарження відмови у відстрочці, поданої через ЦНАП відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабміну №560.

Обставини справи

Позивач — військовозобов’язаний, батько трьох неповнолітніх дітей. Раніше йому надавалась відстрочка на підставі пункту 3 частини першої статті 23 зазначеного Закону. Після спливу строку її дії 7 листопада 2025 року він подав через Центр надання адміністративних послуг заяву про надання відстрочки на новий період.

До заяви були додані документи, передбачені додатком 5 до Порядку №560, зокрема:

свідоцтва про народження дітей;

свідоцтво про шлюб;

рішення суду про розірвання попереднього шлюбу;

нотаріально посвідчений договір між батьками про визначення місця проживання дитини та участь у її вихованні;

документи, що підтверджують відсутність заборгованості зі сплати аліментів;

довідка про статус багатодітної сім’ї.

Комісія при ТЦК протоколом від 12 листопада 2025 року №121 відмовила у наданні відстрочки, зазначивши як підставу ненадання документів, які б підтверджували виконання договору щодо дитини від першого шлюбу.

У відзиві представник ТЦК зазначив, що право на відстрочку має бути підтверджене документально, а подані матеріали, на думку відповідача, не підтверджували фактичного виконання умов договору щодо утримання дитини. Комісія як співвідповідач відзиву не подала.

Оцінка суду

Черкаський окружний адмінсуд виходив із такого.

1. Межі повноважень суб’єкта владних повноважень

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, органи державної влади зобов’язані діяти в межах повноважень та у спосіб, визначені законом.

Порядок №560 визначає процедуру розгляду заяв та перелік документів, які підтверджують право на відстрочку. Згідно з пунктом 56 Порядку, відстрочка надається з підстав, визначених статтею 23 Закону.

Додаток 5 до Порядку №560 встановлює перелік документів, що подаються особами, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Суд зазначив, що документів, які б підтверджували саме «виконання договору» між батьками, цей перелік не передбачає.

2. Обов’язок батьків щодо утримання дітей

Суд також звернувся до положень Сімейного кодексу України, відповідно до яких батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття незалежно від факту спільного проживання.

Матеріалами справи підтверджено:

батьківство позивача щодо трьох дітей;

проживання однієї з дітей разом із ним;

наявність нотаріально посвідченого договору між батьками;

відсутність доказів розірвання або невиконання договору;

відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

При цьому суд не встановлював нових юридичних фактів щодо утримання дитини, а перевіряв правомірність рішення суб’єкта владних повноважень у межах заявлених вимог.

3. Оцінка підстав відмови

Суд дійшов висновку, що комісія, посилаючись на відсутність документів, не передбачених додатком 5 до Порядку №560, фактично вийшла за межі визначених нормативним актом вимог до заявника.

Відтак рішення про відмову у наданні відстрочки оформлене протоколом №121 від 12.11.2025 визнано протиправним та скасовано.

Разом із тим суд зазначив, що попереднє надання відстрочки не має самостійного правового значення для вирішення нового звернення, оскільки кожна заява підлягає окремому розгляду.

Результат розгляду

Черкаський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення комісії; зобов’язав комісію повторно розглянути заяву від 07.11.2025 з урахуванням висновків суду; стягнув з відповідача судовий збір пропорційно задоволеним вимогам.

Вимогу про безпосереднє зобов’язання надати відстрочку суд не задовольнив, обравши спосіб захисту у формі повторного розгляду заяви.

