Комиссия ТЦК отказала отцу троих несовершеннолетних детей в отсрочке по заявлению, поданному через ЦНАП — что решил суд

Мужчина обратился с заявлением, однако комиссия ТЦК отказала, сославшись на отсутствие подтверждения содержания ребенка.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Черкасский окружной административный суд принял решение по делу №580/12814/25, которым признал противоправным и отменил решение комиссии при ТЦК об отказе в предоставлении отсрочки многодетному отцу. Суд пришел к выводу, что комиссия безосновательно требовала дополнительные документы, не предусмотренные нормативным перечнем.

Речь идет об одном из первых обнародованных решений по обжалованию отказа в отсрочке, поданной через ЦНАП в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабмина №560.

Обстоятельства дела

Истец — военнообязанный, отец троих несовершеннолетних детей. Ранее ему предоставлялась отсрочка на основании пункта 3 части первой статьи 23 указанного Закона. После истечения срока ее действия 7 ноября 2025 года он подал через Центр предоставления административных услуг заявление о предоставлении отсрочки на новый период.

К заявлению были приложены документы, предусмотренные приложением 5 к Порядку №560, в частности:

свидетельства о рождении детей;

свидетельство о браке;

решение суда о расторжении предыдущего брака;

нотариально удостоверенный договор между родителями об определении места проживания ребенка и участии в его воспитании;

документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате алиментов;

справка о статусе многодетной семьи.

Комиссия при ТЦК протоколом от 12 ноября 2025 года №121 отказала в предоставлении отсрочки, указав в качестве основания непредоставление документов, подтверждающих исполнение договора в отношении ребенка от первого брака.

В отзыве представитель ТЦК указал, что право на отсрочку должно быть подтверждено документально, а представленные материалы, по мнению ответчика, не подтверждали фактическое исполнение условий договора относительно содержания ребенка.

Комиссия как соответчик отзыв не подала.

Оценка суда

Черкасский окружной административный суд исходил из следующего.

1. Пределы полномочий субъекта властных полномочий

В соответствии с частью второй статьи 19 Конституции Украины органы государственной власти обязаны действовать в пределах полномочий и способом, предусмотренными законом.

Порядок №560 определяет процедуру рассмотрения заявлений и перечень документов, подтверждающих право на отсрочку. Согласно пункту 56 Порядка, отсрочка предоставляется по основаниям, определенным статьей 23 Закона.

Приложение 5 к Порядку №560 устанавливает перечень документов, подаваемых лицами, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Суд отметил, что документов, подтверждающих именно «исполнение договора» между родителями, данный перечень не предусматривает.

2. Обязанность родителей по содержанию детей

Суд также сослался на положения Семейного кодекса Украины, согласно которым родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия независимо от факта совместного проживания.

Материалами дела подтверждено:

отцовство истца в отношении троих детей;

проживание одного из детей вместе с ним;

наличие нотариально удостоверенного договора между родителями;

отсутствие доказательств расторжения либо неисполнения договора;

отсутствие задолженности по уплате алиментов.

При этом суд не устанавливал новых юридических фактов относительно содержания ребенка, а проверял правомерность решения субъекта властных полномочий в пределах заявленных требований.

3. Оценка оснований отказа

Суд пришел к выводу, что комиссия, ссылаясь на отсутствие документов, не предусмотренных приложением 5 к Порядку №560, фактически вышла за пределы требований, установленных нормативным актом к заявителю.

В связи с этим решение об отказе в предоставлении отсрочки, оформленное протоколом №121 от 12.11.2025, признано противоправным и отменено.

Вместе с тем суд отметил, что ранее предоставленная отсрочка не имеет самостоятельного правового значения для рассмотрения нового обращения, поскольку каждое заявление подлежит отдельному рассмотрению.

Результат рассмотрения

Черкасский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение комиссии; обязал комиссию повторно рассмотреть заявление от 07.11.2025 с учетом выводов суда; взыскал с ответчика судебный сбор пропорционально удовлетворенным требованиям.

Требование о непосредственном обязании предоставить отсрочку суд не удовлетворил, избрав способ защиты в форме повторного рассмотрения заявления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.