Обмеження за регіонами та віком – Данія планує урізати дозвіл на проживання українцям

Нові обмеження торкнуться частини осіб, які ще не отримали дозвіл на проживання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд Данії оголосив про намір внести законопроєкт щодо коригування правил перебування для окремих категорій українців, які отримують або планують отримати дозвіл на проживання за спеціальним законом SL1 для переміщених осіб. Очікується, що документ буде внесений у квітні 2026 року. Про це повідомила Радниця Омбудсмена України.

Зазначається, що зміни не стосуватимуться тих, хто вже має чинний дозвіл на проживання за SL1. Ініціатива пов’язана із загальною кількістю осіб під захистом SL1 та навантаженням на муніципалітети. За офіційними даними, у Данії наразі проживає близько 45 000 українців під цим законом.

Основні пропоновані зміни

Обмеження доступу за регіонами України – дозволи на проживання можуть не надаватися особам із регіонів, які в оцінці Данії менш уражені бойовими діями: Черкаська, Чернівецька, Івано-Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська область (без м. Київ), Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська області.

Обмеження для чоловіків, підпадаючих під мобілізацію – наразі віком 23-60 років, за винятком тих, хто документально підтвердить звільнення від служби.

Обмеження для молодих чоловіків до 23 років – дозвіл на проживання надаватиметься лише до досягнення цього віку без права продовження, якщо не буде підтвердження звільнення від служби.

Обов’язкове працевлаштування – для українців, які отримують kontanthjælpydelse (соціальну допомогу), із перехідним періодом для муніципалітетів до 1 жовтня 2026 року.

Скасування окремих освітніх винятків – тепер навчання українською або англійською мовою та дистанційне навчання з України може бути обмежене.

Статус тих, хто вже перебуває в Данії

Особи, які вже мають дозвіл на проживання за SL1, продовжують перебувати у країні на чинних підставах. Остаточний зміст нових норм визначатиметься після внесення законопроєкту та його розгляду у Фолькетингу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.