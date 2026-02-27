  1. У світі
  2. / В Україні

Обмеження за регіонами та віком – Данія планує урізати дозвіл на проживання українцям

16:02, 27 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нові обмеження торкнуться частини осіб, які ще не отримали дозвіл на проживання.
Обмеження за регіонами та віком – Данія планує урізати дозвіл на проживання українцям
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд Данії оголосив про намір внести законопроєкт щодо коригування правил перебування для окремих категорій українців, які отримують або планують отримати дозвіл на проживання за спеціальним законом SL1 для переміщених осіб. Очікується, що документ буде внесений у квітні 2026 року. Про це повідомила Радниця Омбудсмена України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що зміни не стосуватимуться тих, хто вже має чинний дозвіл на проживання за SL1. Ініціатива пов’язана із загальною кількістю осіб під захистом SL1 та навантаженням на муніципалітети. За офіційними даними, у Данії наразі проживає близько 45 000 українців під цим законом.

Основні пропоновані зміни

  • Обмеження доступу за регіонами України – дозволи на проживання можуть не надаватися особам із регіонів, які в оцінці Данії менш уражені бойовими діями: Черкаська, Чернівецька, Івано-Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська область (без м. Київ), Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська області.
  • Обмеження для чоловіків, підпадаючих під мобілізацію – наразі віком 23-60 років, за винятком тих, хто документально підтвердить звільнення від служби.
  • Обмеження для молодих чоловіків до 23 років – дозвіл на проживання надаватиметься лише до досягнення цього віку без права продовження, якщо не буде підтвердження звільнення від служби.
  • Обов’язкове працевлаштування – для українців, які отримують kontanthjælpydelse (соціальну допомогу), із перехідним періодом для муніципалітетів до 1 жовтня 2026 року.
  • Скасування окремих освітніх винятків – тепер навчання українською або англійською мовою та дистанційне навчання з України може бути обмежене.

Статус тих, хто вже перебуває в Данії

Особи, які вже мають дозвіл на проживання за SL1, продовжують перебувати у країні на чинних підставах. Остаточний зміст нових норм визначатиметься після внесення законопроєкту та його розгляду у Фолькетингу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна біженець Данія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]