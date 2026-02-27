  1. В мире
  2. / В Украине

Ограничения по регионам и возрасту – Дания планирует сократить разрешения на проживание для украинцев

16:02, 27 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новые ограничения коснутся части лиц, которые еще не получили разрешение на проживание.
Ограничения по регионам и возрасту – Дания планирует сократить разрешения на проживание для украинцев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Дании объявило о намерении внести законопроект о корректировке правил пребывания для отдельных категорий украинцев, которые получают или планируют получить вид на жительство по специальному закону SL1 для перемещенных лиц. Ожидается, что документ будет внесен в апреле 2026 года. Об этом сообщила советник Омбудсмена Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что изменения не коснутся тех, кто уже имеет действующий вид на жительство по SL1. Инициатива связана с общим количеством лиц под защитой SL1 и нагрузкой на муниципалитеты. По официальным данным, в Дании в настоящее время проживает около 45 000 украинцев под этим законом.

Основные предлагаемые изменения

  • Ограничение доступа по регионам Украины – разрешения на проживание могут не предоставляться лицам из регионов, которые в оценке Дании менее затронуты боевыми действиями: Черкасская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Кировоградская, Киевская область (без г. Киев), Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Винницкая, Волынская, Закарпатская и Житомирская области.
  • Ограничения для мужчин, подпадающих под мобилизацию – в настоящее время в возрасте 23-60 лет, за исключением тех, кто документально подтвердит освобождение от службы.
  • Ограничения для молодых мужчин до 23 лет – вид на жительство будет предоставляться только до достижения этого возраста без права продления, если не будет подтверждения об увольнении со службы.
  • Обязательное трудоустройство – для украинцев, получающих kontanthjælpydelse (социальную помощь), с переходным периодом для муниципалитетов до 1 октября 2026 года.
  • Отмена отдельных образовательных исключений – теперь обучение на украинском или английском языке и дистанционное обучение из Украины может быть ограничено.

Статус тех, кто уже находится в Дании

Лица, которые уже имеют вид на жительство по SL1, продолжают находиться в стране на действующих основаниях. Окончательное содержание новых норм будет определяться после внесения законопроекта и его рассмотрения в Фолькетинге.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина беженец Дания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налог на OLX, трудовая реформа и НДС для ФЛП в обмен на 8,1 млрд долларов

Посылки станут дороже, фрилансеры заплатят налоги, а военный сбор будет постоянным: новый Меморандум МВФ 2026.

Больше денег и гарантий: ВСП определил приоритеты финансирования судов

ВСП обратился к правительству с перечнем финансовых потребностей судебной власти, которые предлагается учесть при планировании расходов.

Без ФЛП и классической регистрации: как будет работать бизнес домохозяйств

Новый законопроект предлагает предоставить домохозяйству статус субъекта экономической деятельности без обязательной регистрации физического лица-предпринимателя.

Служебное жилье и выплаты: Галина Третьякова предлагает поощрять работников патронатных служб

Рождение ребенка, брак или утрата имущества — основания для выплат в размере должностного оклада: как изменится система материальной помощи госслужащим.

Банкам планируют запретить взыскивать кредитные долги с военнослужащих

Предлагается установить временный мораторий на принудительное взыскание долгов с военнослужащих в период военного положения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]