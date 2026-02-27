Ограничения по регионам и возрасту – Дания планирует сократить разрешения на проживание для украинцев

Новые ограничения коснутся части лиц, которые еще не получили разрешение на проживание.

Правительство Дании объявило о намерении внести законопроект о корректировке правил пребывания для отдельных категорий украинцев, которые получают или планируют получить вид на жительство по специальному закону SL1 для перемещенных лиц. Ожидается, что документ будет внесен в апреле 2026 года. Об этом сообщила советник Омбудсмена Украины.

Отмечается, что изменения не коснутся тех, кто уже имеет действующий вид на жительство по SL1. Инициатива связана с общим количеством лиц под защитой SL1 и нагрузкой на муниципалитеты. По официальным данным, в Дании в настоящее время проживает около 45 000 украинцев под этим законом.

Основные предлагаемые изменения

Ограничение доступа по регионам Украины – разрешения на проживание могут не предоставляться лицам из регионов, которые в оценке Дании менее затронуты боевыми действиями: Черкасская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Кировоградская, Киевская область (без г. Киев), Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Винницкая, Волынская, Закарпатская и Житомирская области.

Ограничения для мужчин, подпадающих под мобилизацию – в настоящее время в возрасте 23-60 лет, за исключением тех, кто документально подтвердит освобождение от службы.

Ограничения для молодых мужчин до 23 лет – вид на жительство будет предоставляться только до достижения этого возраста без права продления, если не будет подтверждения об увольнении со службы.

Обязательное трудоустройство – для украинцев, получающих kontanthjælpydelse (социальную помощь), с переходным периодом для муниципалитетов до 1 октября 2026 года.

Отмена отдельных образовательных исключений – теперь обучение на украинском или английском языке и дистанционное обучение из Украины может быть ограничено.

Статус тех, кто уже находится в Дании

Лица, которые уже имеют вид на жительство по SL1, продолжают находиться в стране на действующих основаниях. Окончательное содержание новых норм будет определяться после внесения законопроекта и его рассмотрения в Фолькетинге.

