Як зросте пенсія з 1 березня — ПФ назвав механізм розрахунку коефіцієнту індексації виплат

Формула визначення коефіцієнта індексації пенсії визначена постановою уряду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд України нагадав, що рішенням уряду від 25 лютого № 236 передбачено проведення з 1 березня 2026 року індексації пенсій та страхових виплат у розмірі 1,121.

Як розраховано цей показник?

Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення (частина друга статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“).

Формула визначення такого коефіцієнта індексації визначена постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 124:

К = (ЗСЦ + 3C3) × 50% /100% +1, де

ЗСЦ – показник зростання споживчих цін за попередній рік (у відсотках);

ЗСЗ – показник зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії (у відсотках).

За даними Державної служби статистики України, показник зростання споживчих цін (ЗСЦ) за 2025 рік (грудень 2025 року до грудня 2024 року) становить 8,0%.

Показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та який враховується для обчислення пенсії, за 2023-2025 роки становить 17 482,87 грн, за 2022-2024 роки – 15 057,09 грн, показник зростання середньої заробітної плати (3C3) склав 16,11% ((17 482,87 грн / 15 057,09 грн) х 100% – 100%).

Коефіцієнт індексації пенсії у 2026 році

К= (8,0%+ 16,11%) × 50% /100% +1= 1,121

Раніше ми писали, що з 1 березня пенсії та страхові виплати для мільйонів українців зростуть на 12,1%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.