  1. Общество

Как вырастет пенсия с 1 марта — ПФ назвал механизм расчета коэффициента индексации выплат

15:08, 27 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Формула определения коэффициента индексации пенсии установлена постановлением правительства.
Как вырастет пенсия с 1 марта — ПФ назвал механизм расчета коэффициента индексации выплат
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины напомнил, что решением правительства от 25 февраля № 236 предусмотрено проведение с 1 марта 2026 года индексации пенсий и страховых выплат в размере 1,121.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как рассчитан этот показатель?

Показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, который применяется для исчисления пенсии, ежегодно увеличивается на коэффициент, соответствующий 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение, по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавшими году, который является предыдущим по отношению к году, в котором проводится увеличение (часть вторая статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Формула определения такого коэффициента индексации установлена постановлением Кабинета Министров Украины от 20.02.2019 № 124:

К = (ЗСЦ + ЗСЗ) × 50% / 100% + 1, где

ЗСЦ — показатель роста потребительских цен за предыдущий год (в процентах);

ЗСЗ — показатель роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для исчисления пенсии (в процентах).

По данным Государственной службы статистики Украины, показатель роста потребительских цен (ЗСЦ) за 2025 год (декабрь 2025 года к декабрю 2024 года) составляет 8,0%.

Показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, за 2023–2025 годы составляет 17 482,87 грн, за 2022–2024 годы — 15 057,09 грн, показатель роста средней заработной платы (ЗСЗ) составил 16,11% ((17 482,87 грн / 15 057,09 грн) × 100% – 100%).

Коэффициент индексации пенсии в 2026 году

К = (8,0% + 16,11%) × 50% / 100% + 1 = 1,121.

Ранее мы писали, что с 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев вырастут на 12,1%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Больше денег и гарантий: ВСП определил приоритеты финансирования судов

ВСП обратился к правительству с перечнем финансовых потребностей судебной власти, которые предлагается учесть при планировании расходов.

Без ФЛП и классической регистрации: как будет работать бизнес домохозяйств

Новый законопроект предлагает предоставить домохозяйству статус субъекта экономической деятельности без обязательной регистрации физического лица-предпринимателя.

Служебное жилье и выплаты: Галина Третьякова предлагает поощрять работников патронатных служб

Рождение ребенка, брак или утрата имущества — основания для выплат в размере должностного оклада: как изменится система материальной помощи госслужащим.

Банкам планируют запретить взыскивать кредитные долги с военнослужащих

Предлагается установить временный мораторий на принудительное взыскание долгов с военнослужащих в период военного положения.

Суд в Запорожье ворам, взламывающим почтоматы ради одежды, назначил только штраф

Суд установил все детали, как обвиняемые использовали цифровые сервисы для похищения посылок.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]