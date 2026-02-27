Как вырастет пенсия с 1 марта — ПФ назвал механизм расчета коэффициента индексации выплат

Формула определения коэффициента индексации пенсии установлена постановлением правительства.

Пенсионный фонд Украины напомнил, что решением правительства от 25 февраля № 236 предусмотрено проведение с 1 марта 2026 года индексации пенсий и страховых выплат в размере 1,121.

Как рассчитан этот показатель?

Показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, который применяется для исчисления пенсии, ежегодно увеличивается на коэффициент, соответствующий 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение, по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавшими году, который является предыдущим по отношению к году, в котором проводится увеличение (часть вторая статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Формула определения такого коэффициента индексации установлена постановлением Кабинета Министров Украины от 20.02.2019 № 124:

К = (ЗСЦ + ЗСЗ) × 50% / 100% + 1, где

ЗСЦ — показатель роста потребительских цен за предыдущий год (в процентах);

ЗСЗ — показатель роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для исчисления пенсии (в процентах).

По данным Государственной службы статистики Украины, показатель роста потребительских цен (ЗСЦ) за 2025 год (декабрь 2025 года к декабрю 2024 года) составляет 8,0%.

Показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, за 2023–2025 годы составляет 17 482,87 грн, за 2022–2024 годы — 15 057,09 грн, показатель роста средней заработной платы (ЗСЗ) составил 16,11% ((17 482,87 грн / 15 057,09 грн) × 100% – 100%).

Коэффициент индексации пенсии в 2026 году

К = (8,0% + 16,11%) × 50% / 100% + 1 = 1,121.

Ранее мы писали, что с 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев вырастут на 12,1%.

