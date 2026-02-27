  1. В Україні

Державна реєстрація прав на нерухомість онлайн – як правильно підготувати документи

16:56, 27 лютого 2026
У Мін’юсті пояснили, яких правил слід дотримуватися під час подання заяви через «Дію».
Державна реєстрація прав на нерухомість онлайн – як правильно підготувати документи
Під час подання документів для державної реєстрації прав на нерухомість через портал «Дія» необхідно дотримуватися встановлених вимог до сканованих копій паперових документів. Про це повідомили в Дніпровському міжрегіональному управлінні Мін’юсту. Вимоги визначені Порядком ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1141.

Технічні вимоги до сканкопій

Скановані копії паперових документів мають виготовлятися з роздільною здатністю 150 dpi та зберігатися у форматі PDF.

Документи потрібно саме сканувати, а не фотографувати. Це особливо важливо для старих документів із вицвілими печатками, штампами або рукописним текстом, оскільки нечитабельні фрагменти можуть стати підставою для відмови у державній реєстрації.

Як правильно формувати файли

Документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл.

На кожну скановану копію накладається кваліфікований електронний підпис особи, яка її виготовила. Відповідальність за відповідність сканкопій паперовим документам несе ця особа. Електронний підпис необхідно накладати на кожний документ окремо.

Електронні копії повинні бути придатними для сприйняття змісту: текст має розташовуватися зліва направо без горизонтального чи вертикального перевертання.

Що перевірити перед поданням заяви

Перед відправленням заяви слід переконатися, що до неї не прикріплено помилкові документи, а всі файли є чіткими та повністю читаються.

Обов’язкова інформація в сканкопіях

Кожна окрема сканована копія документа повинна містити текстову інформацію про:

  • тип документа (відповідно до словника типів документів);
  • серію (за наявності);
  • номер документа;
  • дату видачі;
  • уповноважений орган, що видав документ;
  • строк дії (за наявності);
  • додаткові відомості (за наявності).

документи Дія нерухомість

