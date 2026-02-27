Государственная регистрация прав на недвижимость онлайн – как правильно подготовить документы

В Минюсте объяснили, каких правил следует придерживаться при подаче заявления через «Дію».

При подаче документов для государственной регистрации прав на недвижимость через портал «Дія» необходимо соблюдать установленные требования к сканированным копиям бумажных документов. Об этом сообщили в Днепровском межрегиональном управлении Минюста. Требования определены Порядком ведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 26 октября 2011 года №1141.

Технические требования к сканкопиям

Сканированные копии бумажных документов должны изготавливаться с разрешением 150 dpi и храниться в формате PDF.

Документы нужно именно сканировать, а не фотографировать. Это особенно важно для старых документов с выцветшими печатями, штампами или рукописным текстом, поскольку нечитаемые фрагменты могут стать основанием для отказа в государственной регистрации.

Как правильно формировать файлы

Документы, содержащие более одной страницы, сканируются в один файл.

На каждую отсканированную копию накладывается квалифицированная электронная подпись лица, которое ее изготовило. Ответственность за соответствие сканкопий бумажным документам несет это лицо. Электронную подпись необходимо накладывать на каждый документ отдельно.

Электронные копии должны быть пригодными для восприятия содержания: текст должен располагаться слева направо без горизонтального или вертикального переворачивания.

Что проверить перед подачей заявления

Перед отправкой заявления следует убедиться, что к нему не прикреплены ошибочные документы, а все файлы четкие и полностью читаемые.

Обязательная информация в сканкопиях

Каждая отдельная отсканированная копия документа должна содержать текстовую информацию о:

типе документа (в соответствии со словарем типов документов);

серии (при наличии);

номер документа;

дату выдачи;

уполномоченный орган, выдавшего документ;

срок действия (при наличии);

дополнительные сведения (при наличии).

