Витяг про нормативну грошову оцінку: коли обов’язково подавати до ДПС у 2026 році

Оновлені дані про нормативну грошову оцінку земельної ділянки застосовуються для нарахування плати за землю з дати, коли ці дані набирають чинності.

Податкова служба роз’яснює, що платники подають витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку (НГО) земельної ділянки до податкового органу у двох випадках.

Згідно з пунктом 286.2 статті 286 Податкового кодексу України, такий витяг необхідно подавати у визначених законодавством ситуаціях:

при поданні першої декларації платником (фактичного початку діяльності як платника плати за землю)

у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Водночас власники або користувачі земельних ділянок можуть отримувати витяги з НГО необмежену кількість разів. Проте для визначення податкового зобов’язання з плати за землю застосовуються лише ті показники, які набрали чинності в установленому порядку.

Коли нова НГО впливає на суму податку?

Набрання чинності рішеннями рад про встановлення нормативної грошової оцінки земельних ділянок врегульовано у статті 271 Кодексу.

Органи місцевого самоврядування:

приймають рішення про встановлення або оновлення НГО;

оприлюднюють його до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування нової оцінки.

Якщо рішення оприлюднено пізніше, воно застосовується не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Винятки із загального правила

Положення Кодексу щодо набрання чинності рішень не поширюються на рішення рад щодо:

НГО земельних ділянок державної та комунальної власності, розташованих за межами населених пунктів, які надаються в оренду;

земель, НГО яких раніше не проводилась або не була затверджена належним чином, за умови, що розмір такої нормативної грошової оцінки земельних ділянок перевищує розмір НГО відповідної площі ріллі по області.

У таких випадках рішення ради:

оприлюднюється не пізніше 10 днів з дня прийняття відповідного рішення;

застосовується з першого числа другого місяця, наступного за місяцем прийняття.

Поширена помилка платників

Платники отримують і застосовують витяги про нормативну грошову оцінку землі за Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України №1147 від 03.11.2021, навіть якщо після 2021 року орган місцевого самоврядування не приймав і не оприлюднював рішення про затвердження нової технічної документації з НГО для цих земель.

Таке застосування може призвести як до заниження, так і до завищення податкових зобов’язань.

Пункт 4 постанови № 1147 встановлює, що технічна документація з нормативної грошової оцінки, яка була затверджена до набрання чинності новою Методикою та відповідає вимогам статті 271 Податкового кодексу України, продовжує діяти.

Вона залишається чинною до того часу, поки не почне застосовуватися рішення відповідної місцевої ради про затвердження нової технічної документації.

