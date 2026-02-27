Выдержка о нормативной денежной оценке: когда обязательно подавать в ГНС в 2026 году

Обновленные данные о нормативной денежной оценке земельного участка применяются для начисления платы за землю с даты вступления этих данных в силу.

Налоговая служба разъясняет, что плательщики подают выписку из технической документации о нормативной денежной оценке (НДО) земельного участка в налоговый орган в двух случаях.

Согласно пункту 286.2 статьи 286 Налогового кодекса Украины, такую выписку необходимо подавать в определённых законодательством случаях:

при подаче первой декларации плательщиком (фактического начала деятельности как плательщика платы за землю)

в случае утверждения новой нормативной денежной оценки земли.

В то же время собственники или пользователи земельных участков могут получать выписки из НДО неограниченное количество раз. Однако для определения налогового обязательства по плате за землю применяются только те показатели, которые вступили в силу в установленном порядке.

Когда новая НДО влияет на сумму налога?

Новые данные о нормативной денежной оценке земельного участка используются для расчёта платы за землю с момента, когда такие данные вступают в силу.

Вступление в силу решений советов об установлении нормативной денежной оценки земельных участков урегулировано в статье 271 Кодекса.

Органы местного самоуправления:

принимают решения об установлении или обновлении НДО;

обнародуют его до 15 июля года, предшествующего бюджетному периоду, в котором планируется применение новой оценки.

Если решение обнародовано позднее, оно применяется не ранее начала бюджетного периода, следующего за плановым периодом.

Исключения из общего правила

Положения Кодекса относительно вступления в силу решений не распространяются на решения советов относительно:

НДО земельных участков государственной и коммунальной собственности, расположенных за пределами населённых пунктов, которые предоставляются в аренду;

земель, НДО которых ранее не проводилась или не была утверждена надлежащим образом, при условии, что размер такой нормативной денежной оценки земельных участков превышает размер НДО соответствующей площади пашни по области.

В таких случаях решение совета:

обнародуется не позднее 10 дней со дня принятия соответствующего решения;

применяется с первого числа второго месяца, следующего за месяцем принятия.

Распространённая ошибка плательщиков

Плательщики получают и применяют выписки о нормативной денежной оценке земли по Методике, утверждённой постановлением Кабинета Министров Украины № 1147 от 03.11.2021, даже если после 2021 года орган местного самоуправления не принимал и не обнародовал решение об утверждении новой технической документации по НДО для этих земель.

Такое применение может привести как к занижению, так и к завышению налоговых обязательств.

Пункт 4 постановления № 1147 устанавливает, что техническая документация по нормативной денежной оценке, которая была утверждена до вступления в силу новой Методики и соответствует требованиям статьи 271 Налогового кодекса Украины, продолжает действовать.

Она остаётся действующей до тех пор, пока не начнёт применяться решение соответствующего местного совета об утверждении новой технической документации.

