В Шестом апелляционном админсуде изменили порядок приема документов из-за отсутствия света

В Шестом апелляционном административном суде временно изменили порядок приема документов из-за отсутствия электроснабжения.

В здании суда отсутствует свет вследствие ночной атаки России на Киев.

Как отметили в суде, 9 января прием процессуальных и других документов временно будет осуществляться через ящик в корпусе 30, подъезд I, по адресу: улица Князей Острожских, 8.

В судебной установе призвали граждан и участников судебных процессов с пониманием отнестись к введенным ограничениям.

Также сообщалось, что из-за отсутствия света Печерский районный суд Киева приостановил работу канцелярий.

Ранее Государственная судебная администрация Украины провела мониторинг проблемных вопросов, возникающих при эксплуатации альтернативных источников питания в судах.

Из 583 апелляционных и местных общих судов, которые в настоящее время осуществляют правосудие:

307 судов (53%) сообщили, что проблемных вопросов при использовании альтернативных источников питания не возникало;

47 судов (8%) сообщили, что их здания не отключаются от электроснабжения;

229 судов (39%) отметили, что было выявлено ряд проблемных вопросов.

