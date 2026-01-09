В Шестом апелляционном админсуде изменили порядок приема документов из-за отсутствия света
В Шестом апелляционном административном суде временно изменили порядок приема документов из-за отсутствия электроснабжения.
В здании суда отсутствует свет вследствие ночной атаки России на Киев.
Как отметили в суде, 9 января прием процессуальных и других документов временно будет осуществляться через ящик в корпусе 30, подъезд I, по адресу: улица Князей Острожских, 8.
В судебной установе призвали граждан и участников судебных процессов с пониманием отнестись к введенным ограничениям.
Также сообщалось, что из-за отсутствия света Печерский районный суд Киева приостановил работу канцелярий.
Ранее Государственная судебная администрация Украины провела мониторинг проблемных вопросов, возникающих при эксплуатации альтернативных источников питания в судах.
Из 583 апелляционных и местных общих судов, которые в настоящее время осуществляют правосудие:
- 307 судов (53%) сообщили, что проблемных вопросов при использовании альтернативных источников питания не возникало;
- 47 судов (8%) сообщили, что их здания не отключаются от электроснабжения;
- 229 судов (39%) отметили, что было выявлено ряд проблемных вопросов.
