Из-за отсутствия света Печерский районный суд Киева приостановил работу канцелярий

10:19, 9 января 2026
Печерский районный суд Киева сообщает, что в настоящее время в суде отсутствует электроснабжение.
В Печерском районном суде города Киева сообщили об отсутствии электроснабжения в здании суда. В связи с этим в настоящее время также недоступен доступ к странице суда на сайте Судебной власти Украины.

Как отмечается, 9 января отменен прием канцелярий и архива суда с 10:00 до 13:00.

Вопрос об отложении судебных дел, назначенных к рассмотрению на 9 января, будет решаться с учетом явки сторон и невозможности выполнения требований процессуального законодательства относительно технической фиксации судебного разбирательства.

В случае невозможности получить информацию о рассмотрении дел или по другим организационным вопросам участников процесса просят обращаться в кабинет №307 — к и.о. руководителя аппарата Елене Клименко.

Также в суде рекомендуют, при возможности, направлять заявления или уведомления о невозможности явиться в суд с просьбой отложить рассмотрение дела на официальный электронный адрес суда pc.ki.court.gov.ua либо на почтовые адреса офисов судей.

Ранее Государственная судебная администрация Украины провела мониторинг проблемных вопросов, возникающих при эксплуатации альтернативных источников питания в судах.

Из 583 апелляционных и местных общих судов, которые в настоящее время осуществляют правосудие:

  • 307 судов (53%) сообщили, что проблемных вопросов при использовании альтернативных источников питания не возникало;
  • 47 судов (8%) сообщили, что их здания не отключаются от электроснабжения;
  • 229 судов (39%) отметили, что было выявлено ряд проблемных вопросов.

суд Киев Печерский райсуд Киева отключение света графики отключений света

