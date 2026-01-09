Через відсутність світла Печерський районний суд Києва призупинив роботу канцелярій

Печерський районний суд Києва повідомляє, що наразі в суді відсутнє електропостачання.

У Печерському районному суді міста Києва повідомили про відсутність електропостачання в будівлі суду. У зв’язку з цим наразі недоступний і доступ до сторінки суду на сайті Судової влади України.

Як зазначається, 9 січня скасовано прийом канцелярій та архіву суду з 10:00 до 13:00.

Питання щодо відкладення судових справ, призначених до розгляду на 9 січня, вирішуватиметься з урахуванням явки сторін та неможливості виконати вимоги процесуального законодавства щодо технічної фіксації судового розгляду.

У разі неможливості отримати інформацію про розгляд справ або з інших організаційних питань учасників процесу просять звертатися до кабінету №307 — до в.о. керівника апарату Олени Клименко.

Також у суді рекомендують, за можливості, надсилати заяви або повідомлення про неможливість з’явитися до суду з проханням відкласти розгляд справи на офіційну електронну адресу суду pc.ki.court.gov.ua або на поштові адреси офісів суддів.

Раніше Державна судова адміністрація України провела моніторинг проблемних питань, які виникають під час експлуатації альтернативних джерел живлення у судах.

Із 583 апеляційних та місцевих загальних судів, які наразі здійснюють правосуддя:

307 судів (53%) повідомили, що проблемних питань під час використання альтернативних джерел живлення не виникало;

47 судів (8%) поінформували, що їхні будівлі не відключаються від електропостачання;

229 судів (39%) зазначили, що було виявлено низку проблемних питань.

