  1. Суд інфо

Через відсутність світла Печерський районний суд Києва призупинив роботу канцелярій

10:19, 9 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Печерський районний суд Києва повідомляє, що наразі в суді відсутнє електропостачання.
Через відсутність світла Печерський районний суд Києва призупинив роботу канцелярій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Печерському районному суді міста Києва повідомили про відсутність електропостачання в будівлі суду. У зв’язку з цим наразі недоступний і доступ до сторінки суду на сайті Судової влади України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначається, 9 січня скасовано прийом канцелярій та архіву суду з 10:00 до 13:00.

Питання щодо відкладення судових справ, призначених до розгляду на 9 січня, вирішуватиметься з урахуванням явки сторін та неможливості виконати вимоги процесуального законодавства щодо технічної фіксації судового розгляду.

У разі неможливості отримати інформацію про розгляд справ або з інших організаційних питань учасників процесу просять звертатися до кабінету №307 — до в.о. керівника апарату Олени Клименко.

Також у суді рекомендують, за можливості, надсилати заяви або повідомлення про неможливість з’явитися до суду з проханням відкласти розгляд справи на офіційну електронну адресу суду pc.ki.court.gov.ua або на поштові адреси офісів суддів.

Раніше Державна судова адміністрація України провела моніторинг проблемних питань, які виникають під час експлуатації альтернативних джерел живлення у судах.

Із 583 апеляційних та місцевих загальних судів, які наразі здійснюють правосуддя:

  • 307 судів (53%) повідомили, що проблемних питань під час використання альтернативних джерел живлення не виникало;
  • 47 судів (8%) поінформували, що їхні будівлі не відключаються від електропостачання;
  • 229 судів (39%) зазначили, що було виявлено низку проблемних питань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Київ Печерський райсуд Києва відключення світла графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

В Україні з’явиться консульство Словаччини: законопроєкт пропонує ратифікувати угоду між країнами

Законопроєкт дозволить узгодити правила роботи дипломатичних представництв України та Словаччини.

Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

В Україні спростять аукціони для альтернативної енергетики: Комітет рекомендує прийняти закон

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити закон, який спрощує правила для виробників електроенергії з альтернативних джерел.

КЦС ВС: суб’єкт права на обліковий запис повинен дбати про збереження його даних для входу у цей запис

Верховний Суд сформулював правовий підхід до визначення відповідальності власника акаунту, з якого було поширено спірну інформацію.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]