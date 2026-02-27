Орбан може зняти вето на €90 млрд для України: який компроміс змінить позицію Будапешта

У Брюсселі шукають компроміс із Будапештом, тоді як МВФ уже погодив нову програму фінансування на $8,1 млрд.

Фото: Bildagentur-online/Schoening/Universal Images Group via Getty Images

Рада директорів МВФ затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом 8,1 млрд доларів США. Водночас, як пише Politico, фінансова «подушка» Фонду невелика, а дефіцит бюджету України цього року, як очікується, перевищить $50 млрд, що посилює тиск на Європейський Союз у питанні розблокування масштабної фінансової допомоги. Йдеться про запланований пакет ЄС на €90 млрд, який міг би суттєво закрити цю прогалину.

Фінансування наразі блокує Угорщина.

Ситуація ускладнюється внутрішньополітичними процесами в Угорщині. Партія Fidesz прем’єр-міністра Віктора Орбана, за даними опитувань, поступається опозиційній силі Tisza, і поразка може означати завершення його 16-річного перебування при владі.

У Брюсселі побоювалися, що угорське вето може вплинути навіть на рішення МВФ. Фонд вимагав додаткових гарантій фінансової стабільності України, адже за чотири роки війни державний борг країни зріс до 108,7% ВВП.

Гарантії з’явилися в середині грудня, коли 24 лідери ЄС погодилися залучити €90 млрд спільного боргу для фінансування оборони України. Київ не повертатиме кредит із власного бюджету; повернення відбудеться за рахунок репарацій від РФ, які будуть стягнуті з її заморожених активів.

Водночас без зняття вето Угорщиною реалізація пакета залишається під питанням. За інформацією видання, Орбан може піти на компроміс у разі проведення оцінки пошкоджень нафтопроводу «Дружба». Угорський лідер також може поступитися, якщо Брюссель схвалить заявку Будапешта на кредит у €16 млрд на оборону, вважають деякі дипломати.

Юристи Єврокомісії також аналізують можливість використання правових механізмів для обходу угорського вето, однак цей процес може зайняти час.

