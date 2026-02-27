  1. В Україні

МВФ затвердив для України 4-річну програму фінансування на $8,1 млрд

08:10, 27 лютого 2026
Програма МФВ передбачає продовження реформ, які забезпечили макроекономічну та фінансову стабільність у попередні роки.
МВФ затвердив для України 4-річну програму фінансування на $8,1 млрд
Фото: bank.gov.ua
Рада директорів МВФ затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом 8,1 млрд доларів США. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, найближчим часом до України надійде перший транш — близько 1,5 млрд доларів. Кошти спрямують на фінансування дефіциту бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.

«Для нас дуже важливо, що на п’ятий рік повномасштабної війни, на тлі системних атак на енергетику, Україна має гарантовану міжнародну фінансову підтримку партнерів і ресурс для стабільної роботи держави.

Програма, яку підтримує МВФ, є частиною ширшої фінансової рамки, покликаної забезпечити покриття прогнозного дефіциту державного бюджету в обсязі 136,5 млрд доларів упродовж чотирьох років.

Вона передбачає продовження реформ, які забезпечили макроекономічну та фінансову стабільність у попередні роки», - сказала вона.

Свириденко додала, що нова програма співпраці з МВФ для України є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту на 90 млрд євро від Європейського Союзу.

Окрім фінансування від ЄС, за її словами, також йдеться про фінансування від країн G7, міжнародних фінансових інституцій, а також про зменшення боргових платежів за офіційним боргом завдяки механізму боргового полегшення.

«Партнери підтвердили продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу та готовність завершити реструктуризацію після стабілізації ситуації», - зазначила очільниця уряду.

МВФ Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

