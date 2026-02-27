  1. В Украине

МВФ утвердил для Украины 4-летнюю программу финансирования на $8,1 млрд

08:10, 27 февраля 2026
Программа МВФ предусматривает продолжение реформ, которые обеспечили макроэкономическую и финансовую стабильность в предыдущие годы.
Фото: bank.gov.ua
Совет директоров МВФ утвердил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования объемом 8,1 млрд долларов США. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, в ближайшее время в Украину поступит первый транш — около 1,5 млрд долларов. Средства направят на финансирование дефицита бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

«Для нас очень важно, что на пятый год полномасштабной войны, на фоне системных атак на энергетику, Украина имеет гарантированную международную финансовую поддержку партнеров и ресурс для стабильной работы государства.

Программа, которую поддерживает МВФ, является частью более широкой финансовой рамки, призванной обеспечить покрытие прогнозируемого дефицита государственного бюджета в объеме 136,5 млрд долларов в течение четырех лет.

Она предусматривает продолжение реформ, которые обеспечили макроэкономическую и финансовую стабильность в предыдущие годы», — сказала она.

Свириденко добавила, что новая программа сотрудничества с МВФ для Украины является якорной для всей международной финансовой поддержки, в частности для получения кредита на 90 млрд евро от Европейского Союза.

Помимо финансирования от ЕС, по ее словам, также идет речь о финансировании от стран G7, международных финансовых институтов, а также о снижении долговых платежей по официальному долгу благодаря механизму долгового облегчения.

«Партнеры подтвердили продолжение действующего моратория на обслуживание официального долга и готовность завершить реструктуризацию после стабилизации ситуации», — отметила глава правительства.

Лента новостей

