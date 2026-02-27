  1. В Украине

Орбан может снять вето на €90 млрд для Украины: какой компромисс изменит позицию Будапешта

14:50, 27 февраля 2026
В Брюсселе ищут компромисс с Будапештом, в то время как МВФ уже согласовал новую программу финансирования на $8,1 млрд.
Фото: Bildagentur-online/Schoening/Universal Images Group via Getty Images
Совет директоров МВФ утвердил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования объемом 8,1 млрд долларов США. В то же время, как пишет Politico, финансовая «подушка» Фонда невелика, а дефицит бюджета Украины в этом году, как ожидается, превысит $50 млрд, что усиливает давление на Европейский Союз в вопросе разблокирования масштабной финансовой помощи. Речь идет о запланированном пакете ЕС на €90 млрд, который мог бы существенно закрыть этот разрыв.

Финансирование в настоящее время блокирует Венгрия.

Ситуация осложняется внутриполитическими процессами в Венгрии. Партия Fidesz премьер-министра Виктора Орбана, по данным опросов, уступает оппозиционной силе Tisza, и поражение может означать завершение его 16-летнего пребывания у власти.

В Брюсселе опасались, что венгерское вето может повлиять даже на решение МВФ. Фонд требовал дополнительных гарантий финансовой стабильности Украины, поскольку за четыре года войны государственный долг страны вырос до 108,7% ВВП.

Гарантии появились в середине декабря, когда 24 лидера ЕС согласились привлечь €90 млрд общего долга для финансирования обороны Украины. Киев не будет возвращать кредит из собственного бюджета; возврат произойдет за счет репараций от РФ, которые будут взысканы с ее замороженных активов.

В то же время без снятия вето Венгрией реализация пакета остается под вопросом. По информации издания, Орбан может пойти на компромисс в случае проведения оценки повреждений нефтепровода «Дружба». Венгерский лидер также может уступить, если Брюссель одобрит заявку Будапешта на кредит в €16 млрд на оборону, считают некоторые дипломаты.

Юристы Еврокомиссии также анализируют возможность использования правовых механизмов для обхода венгерского вето, однако этот процесс может занять время.

деньги ЕС Украина Венгрия МВФ

