  1. У світі

Польща планує заборонити соцмережі для дітей до 15 років – новий закон передбачатиме штрафи для платформ

15:08, 27 лютого 2026
Законопроєкт передбачає штрафи для платформ і обов’язкову перевірку віку користувачів.
У Польщі планують на законодавчому рівні обмежити доступ до соціальних мереж для дітей віком до 15 років. Відповідний законопроєкт готує керівна партія Громадянська коаліція. Про це повідомляє Bloomberg.

Документ передбачає штрафи для соціальних платформ, якщо їхні сервіси залишатимуться доступними для молодших підлітків, а також зобов’язує компанії перевіряти вік користувачів. Розмір санкцій наразі обговорюється.

Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька в інтерв’ю агентству пояснила, що ініціатива пов’язана з погіршенням психічного здоров’я дітей та молоді, а також зі зниженням їхньої інтелектуальної компетентності. Вона очікує, що закон може набути чинності на початку 2027 року.

Варшава долучається до інших європейських країн — Данії, Франції, Іспанії та Великої Британії — які також заявляли про намір обмежити доступ неповнолітніх до сервісів, що регулятори вважають шкідливими або такими, що викликають залежність.

Ініціатива може призвести до напруження у відносинах зі США та великими технологічними компаніями, зокрема Meta Platforms Inc. та X. Раніше деякі з них критично висловлювалися щодо обмежень доступу для підлітків після запровадження подібної заборони в Австралії наприкінці минулого року.

Питання є чутливим і з огляду на стратегічне партнерство Польщі зі США як держави східного флангу НАТО, де розміщені американські війська. Американські компанії вже висловлювали застереження щодо запропонованого на початку місяця податку на цифрові послуги.

Водночас Новацька наголосила, що не розглядає законопроєкт у геополітичному контексті. За її словами, вирішальним є захист дітей, а не те, хто є власником тієї чи іншої платформи. Вона зазначила, що уряд вважає необхідними превентивні кроки, оскільки платформи, на її думку, не забезпечують належної перевірки віку користувачів.

