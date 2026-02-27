  1. В мире

Польша планирует запретить соцсети для детей до 15 лет – новый закон предусматривает штрафы для платформ

15:08, 27 февраля 2026
Законопроект предусматривает штрафы для платформ и обязательную проверку возраста пользователей.
В Польше планируют на законодательном уровне ограничить доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 15 лет. Соответствующий законопроект готовит правящая партия Гражданская коалиция. Об этом сообщает Bloomberg.

Документ предусматривает штрафы для социальных платформ, если их сервисы останутся доступными для младших подростков, а также обязывает компании проверять возраст пользователей. Размер санкций пока обсуждается.

Министр образования Польши Барбара Новацкая в интервью агентству объяснила, что инициатива связана с ухудшением психического здоровья детей и молодежи, а также со снижением их интеллектуальной компетентности. Она ожидает, что закон может вступить в силу в начале 2027 года.

Варшава присоединяется к другим европейским странам — Дании, Франции, Испании и Великобритании — которые также заявляли о намерении ограничить доступ несовершеннолетних к сервисам, которые регуляторы считают вредными или вызывающими зависимость.

Инициатива может привести к напряженности в отношениях с США и крупными технологическими компаниями, в частности Meta Platforms Inc. и X. Ранее некоторые из них критически высказывались по поводу ограничений доступа для подростков после введения подобного запрета в Австралии в конце прошлого года.

Вопрос является чувствительным и с учетом стратегического партнерства Польши с США как государства восточного фланга НАТО, где размещены американские войска. Американские компании уже высказывали оговорки по поводу предложенного в начале месяца налога на цифровые услуги.

В то же время Новацкая подчеркнула, что не рассматривает законопроект в геополитическом контексте. По ее словам, решающим является защита детей, а не то, кто является владельцем той или иной платформы. Она отметила, что правительство считает необходимыми превентивные меры, поскольку платформы, по ее мнению, не обеспечивают надлежащей проверки возраста пользователей.

