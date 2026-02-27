Індексація пенсій 2026: скільки отримуватимуть українці віком 70+

Для пенсіонерів віком понад 70 років із повним страховим стажем мінімальна пенсія підвищиться до 4 050 грн.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2026 року на 12,1%. Після перерахунку пенсії зростуть щонайменше на 100 гривень, а максимальний розмір підвищення становитиме до 2 595 гривень. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Для пенсіонерів віком понад 70 років із повним страховим стажем, який становить 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, мінімальна пенсія зросте з 3 613 грн до 4 050 грн. Для пенсіонерів віком до 70 років із таким самим повним страховим стажем виплати підвищаться з 3 323 грн до 3 725 грн. Водночас для пенсіонерів із меншим страховим стажем мінімальна пенсія збільшиться з 3 038 грн до 3 406 грн.

Розмір індексації визначено відповідно до чинної формули, яка на 50% враховує рівень інфляції за попередній рік і на 50% — зростання середньої заробітної плати за три роки. У 2025 році інфляція становила 8%, а показник зростання середньої зарплати — 16,1%, що у підсумку сформувало коефіцієнт індексації на рівні 12,1%.

