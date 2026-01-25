  1. В Україні
Солідарна, професійна та накопичувальна пенсія: уряд готує три рівні виплат замість однієї

16:58, 25 січня 2026
Нова модель має зменшити різницю у виплатах і прив’язати розмір пенсії до трудових внесків.
Оновлена модель пенсійного забезпечення в Україні передбачає перехід від однієї виплати до багаторівневої системи. Уряд готує реформу, яка має змінити підхід до нарахування пенсій і зменшити дисбаланс між людьми з однаковим стажем та доходами. Про підготовку таких змін розповів міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін в інтерв’ю РБК-Україна.

Три рівні замість однієї пенсії

За задумом уряду, пенсійні виплати складатимуться з трьох частин:

  • солідарної пенсії;
  • професійної (спеціальної) пенсії;
  • добровільної накопичувальної пенсії.

За словами міністра, нині навіть за однакового трудового стажу й зарплати українці можуть отримувати різні пенсії. Запровадження трирівневої моделі має уніфікувати підхід і зробити систему справедливішою.

Солідарна пенсія

Солідарна складова напряму залежатиме від внесків до системи. У такій моделі, наприклад, пенсія вчителя зі стажем 40 років може зрости у півтора–два рази.

«Чим більше людина працювала, навіть на середню зарплату, то все одно в кінці отримає нормальну пенсію. І вона буде значно вища, ніж зараз», – сказав він.

Окремо розглядається можливість базової виплати для людей із недостатнім страховим стажем.

«Вона буде визначатись бюджетом на відповідний рік і в ідеалі має забезпечити базовий прожитковий мінімум», – сказав Улютін та уточнив, що наразі прожитковий мінімум у розмірі 2595 гривень не є фактичним.

Професійна (спеціальна) пенсія

Чинні спеціальні пенсії планують зберегти, але вивести їх із солідарної системи. Йдеться про окремий професійний рівень.

«Ти можеш вийти раніше на пенсію, якщо у тебе пільговий стаж, але до загального пенсійного віку з солідарної системи ти нічого не отримаєш. Виплати будуть тільки з професійної частини», – додав міністр.

При цьому враховуватимуть як професійний, так і загальний стаж.

«По факту, ми рахуємо не роки проведення в професії, а суму коштів, які ти сплатив за цей час. Ми переходимо до іншого підходу формування пенсій. Пенсія - це те, що ти заробив», – наголосив Улютін.

За оцінкою міністра, повний перехід від спецпенсій до професійних може тривати щонайменше 13 років, якщо стартувати з 2026 або 2027 року.

Накопичувальна пенсія

Третім елементом має стати добровільна накопичувальна пенсія. Вона не буде обов’язковою і працюватиме як додатковий інструмент.

Планується, що вже з 2027 року громадяни зможуть робити додаткові відрахування понад ЄСВ, який спрямовується до солідарної системи.

«Ви можете від цього відмовитись. Але це призведе до того, що ваша пенсія буде на більш низькому рівні», – пояснив Улютін.

Таким чином, пенсійна реформа має змінити саму філософію виплат: розмір пенсії напряму залежатиме від трудового внеску людини протягом життя.

 

 

