  1. В Україні

Пенсійні надбавки 2026: які суми та кому нарахують

17:42, 16 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Цього року українці можуть розраховувати на автоматичні вікові надбавки.
Пенсійні надбавки 2026: які суми та кому нарахують
фото: РБК-Україна
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд запровадив автоматичне підвищення виплат для громадян поважного віку. Йдеться про вікові надбавки для пенсіонерів, яким виповнилося 70, 75 та 80 років. Водночас для нарахування доплати діє обмеження: розмір щомісячної пенсії не має перевищувати 10 340,35 гривні. Зазначений поріг розрахований на основі середньої заробітної плати за 2020 рік і наразі переглядатися не буде.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідно до встановлених правил, особи віком від 70 до 74 років можуть отримати додатково до 300 гривень щомісяця. Пенсіонерам у віці від 75 до 79 років передбачено підвищення до 456 гривень. Найбільшу доплату — до 570 гривень — отримають громадяни, яким виповнилося 80 років і більше.

Крім вікових доплат, у березні 2026 року заплановано проведення загальної індексації пенсій, що має вплинути на розмір виплат для більшості пенсіонерів. Як повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, пенсії планують проіндексувати на 12,1%, що на 4% перевищує рівень інфляції за минулий рік. Перерахунок буде проведено з 1 березня.

Також додаткову фінансову підтримку можуть отримати громадяни віком 80+. Розмір такої допомоги становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Із 1 січня 2026 року ця сума становить 1 038 грн.

Нагадаємо, Уряд готує три рівні пенсійниї виплат замість однієї. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

В Україні змінюють підхід до відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військових до 25 років

Новим законопроєктом пропонується надати право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців для добровольців віком до 25 років.

Обірване життя: суд в Одесі виніс вирок у справі про наїзд на вагітну жінку

Суд не позбавив водійку прав, призначивши три роки позбавлення волі з випробуванням.

ЄСПЛ визнав порушення права на виїзд з країни у справі «Бабич проти України»

У рішенні в справі «Бабич проти України» ЄСПЛ наголосив: обмеження залишати країну має відповідати критерію пропорційності та обгрунтованості.

Презумпція володіння у новому ЦК: посідачі зможуть судитися з власниками за майно

У ЦК вводиться поняття посідання і будь-яка особа, яка фактично контролює річ, вважається посідачем і може захищати своє володіння навіть від власника.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]