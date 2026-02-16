Пенсійні надбавки 2026: які суми та кому нарахують

Цього року українці можуть розраховувати на автоматичні вікові надбавки.

фото: РБК-Україна

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд запровадив автоматичне підвищення виплат для громадян поважного віку. Йдеться про вікові надбавки для пенсіонерів, яким виповнилося 70, 75 та 80 років. Водночас для нарахування доплати діє обмеження: розмір щомісячної пенсії не має перевищувати 10 340,35 гривні. Зазначений поріг розрахований на основі середньої заробітної плати за 2020 рік і наразі переглядатися не буде.

Відповідно до встановлених правил, особи віком від 70 до 74 років можуть отримати додатково до 300 гривень щомісяця. Пенсіонерам у віці від 75 до 79 років передбачено підвищення до 456 гривень. Найбільшу доплату — до 570 гривень — отримають громадяни, яким виповнилося 80 років і більше.

Крім вікових доплат, у березні 2026 року заплановано проведення загальної індексації пенсій, що має вплинути на розмір виплат для більшості пенсіонерів. Як повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, пенсії планують проіндексувати на 12,1%, що на 4% перевищує рівень інфляції за минулий рік. Перерахунок буде проведено з 1 березня.

Також додаткову фінансову підтримку можуть отримати громадяни віком 80+. Розмір такої допомоги становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Із 1 січня 2026 року ця сума становить 1 038 грн.

Нагадаємо, Уряд готує три рівні пенсійниї виплат замість однієї.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.