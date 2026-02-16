  1. В Украине

Пенсионные надбавки 2026: какие суммы и кому насчитают

17:42, 16 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В этом году украинцы могут рассчитывать на автоматические возрастные надбавки.
Пенсионные надбавки 2026: какие суммы и кому насчитают
фото: РБК-Украина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд ввел автоматическое повышение выплат для граждан преклонного возраста. Речь идет о возрастных надбавках для пенсионеров, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет. В то же время, для начисления доплаты действует ограничение: размер ежемесячной пенсии не должен превышать 10 340,35 гривны. Указанный порог рассчитан на основе средней заработной платы за 2020 год и пересматриваться не будет.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно установленным правилам лица в возрасте от 70 до 74 лет могут получить дополнительно до 300 гривен ежемесячно. Пенсионерам в возрасте от 75 до 79 лет предусмотрено повышение до 456 гривен. Наибольшую доплату – до 570 гривен – получат граждане, которым исполнилось 80 лет и старше.

Кроме возрастных доплат, в марте 2026 года запланировано проведение общей индексации пенсий, что должно повлиять на размер выплат большинству пенсионеров. Как сообщил Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, пенсии планируют проиндексировать на 12,1%, что на 4% превышает уровень инфляции за прошлый год. Перерасчет будет произведен с 1 марта.

Также дополнительную финансовую поддержку могут получить граждане в возрасте 80+. Размер такой помощи составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2026 года эта сумма составляет 1038 грн.

Напомним, Правительство готовит три уровня пенсионных выплат вместо одной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новый Гражданский кодекс позволит развод через нотариуса и ЗАГС при наличии детей

В случае взаимного согласия по вопросам воспитания и содержания ребенка супруги смогут расторгнуть брак через ЗАГС или у нотариуса.

В Украине меняют подход к отсрочке от мобилизации для еще одной категории военнослужащих до 25 лет

Новым законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации сроком до 12 месяцев для добровольцев в возрасте до 25 лет.

Оборванная жизнь: суд в Одессе вынес приговор по делу о наезде на беременную женщину

Суд не лишил водительских прав, назначив три года лишения свободы с испытательным сроком.

ЕСПЧ признал нарушение права на выезд из страны в деле «Бабич против Украины»

В решении по делу «Бабич против Украины» ЕСПЧ подчеркнул: ограничение права покидать страну должно соответствовать критерию пропорциональности и обоснованности.

Презумпция владения в новом ГК: владельцы смогут судиться с собственниками за имущество

В ГК вводится понятие владения и любое лицо, фактически контролирующее вещь, считается владельцем и может защищать свое владение даже от собственника.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]