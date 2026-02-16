Пенсионные надбавки 2026: какие суммы и кому насчитают

В этом году украинцы могут рассчитывать на автоматические возрастные надбавки.

Пенсионный фонд ввел автоматическое повышение выплат для граждан преклонного возраста. Речь идет о возрастных надбавках для пенсионеров, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет. В то же время, для начисления доплаты действует ограничение: размер ежемесячной пенсии не должен превышать 10 340,35 гривны. Указанный порог рассчитан на основе средней заработной платы за 2020 год и пересматриваться не будет.

Согласно установленным правилам лица в возрасте от 70 до 74 лет могут получить дополнительно до 300 гривен ежемесячно. Пенсионерам в возрасте от 75 до 79 лет предусмотрено повышение до 456 гривен. Наибольшую доплату – до 570 гривен – получат граждане, которым исполнилось 80 лет и старше.

Кроме возрастных доплат, в марте 2026 года запланировано проведение общей индексации пенсий, что должно повлиять на размер выплат большинству пенсионеров. Как сообщил Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, пенсии планируют проиндексировать на 12,1%, что на 4% превышает уровень инфляции за прошлый год. Перерасчет будет произведен с 1 марта.

Также дополнительную финансовую поддержку могут получить граждане в возрасте 80+. Размер такой помощи составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2026 года эта сумма составляет 1038 грн.

